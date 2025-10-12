Pro Recco Water Polo presenta la stagione. Ferro: “Eccellenza mondiale”

Recco. L’assessore allo Sport Simona Ferro ha portato i saluti della Regione Liguria alla presentazione ufficiale della stagione 2025/2026 della Pro Recco Water Polo, nella Sala Polivalente “Franco Lavoratori”.

“Una società che rappresenta un’eccellenza mondiale, con 37 scudetti e 11 Champions League, ma soprattutto un simbolo del nostro territorio e della città di Recco, capace di unire sport, passione e identità – dichiara l’assessore -. La Liguria, Regione Europea dello Sport 2025, è al fianco della Pro Recco e ha investito quasi 3,3 milioni di euro per la completa riqualificazione della piscina di Punta Sant’Anna”

“Un intervento atteso e importante, che presto prenderà il via e permetterà alla Pro Recco di tornare a giocare nella sua casa storica, in un impianto moderno, accogliente e all’altezza dei suoi straordinari successi”.