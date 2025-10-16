Primo soccorso, 1200 studenti coinvolti dal progetto “Viva Liguria cardioprotetta”

Genova. Circa 1200 studenti e 200 formatori coinvolti oggi, giovedì 16 ottobre, nelle attività pratiche e nelle simulazioni di soccorso in contemporanea all’Acquario di Genova e al Teatro Ariston di Sanremo, in occasione della settimana “Viva Liguria Cardioprotetta” (13-19 ottobre): un’iniziativa dedicata alla diffusione della cultura del soccorso e della rianimazione cardiopolmonare, con l’obiettivo di salvare vite e rendere la Liguria una regione sempre più cardioprotetta. Domani, venerdì 17 ottobre, l’iniziativa sarà replicata a Riomaggiore, lungo la suggestiva Via dell’Amore.

Il progetto si inserisce nell’ambito dell’offerta formativa regionale per la promozione della salute a scuola, in particolare all’interno del programma “Primo soccorso a scuola. A scuola di primo soccorso”, parte del modello Rete Scuola Ligure che Promuove Salute.

Un percorso che ogni anno riscuote grande interesse e ha già formato migliaia di studenti in tutta la Liguria: «Diffondere la cultura del primo soccorso significa costruire una comunità più consapevole, capace di intervenire tempestivamente e di salvare vite – sottolinea Massimo Nicolò, assessore regionale alla Sanità-. Con “Viva Liguria Cardioprotetta” portiamo nelle scuole un messaggio di responsabilità e solidarietà, formando i cittadini di domani fin da giovani. Ringrazio i formatori, le associazioni e le strutture sanitarie coinvolte: la loro collaborazione è la dimostrazione concreta di come la rete ligure della salute e del volontariato possa fare la differenza, trasformando la conoscenza in prevenzione e sicurezza per tutti».

«Tutti possiamo fare la differenza nel primo soccorso con gesti semplici e conoscenza di base che possono salvare una vita – sottolinea Paolo Moscatelli, medico, tra i promotori dell’iniziativa di formazione nelle scuole – è un impegno dei singoli e della comunità che va condiviso, promosso e a cui occorre dare continuità».

“A Riomaggiore l’iniziativa coinvolgerà gli alunni della scuola primaria, per i quali inoltre sono stati creati strumenti di formazione dedicati, tra cui un gioco scaricabile dagli app store “Pic Nic mozzafiato” che, attraverso il gioco e gli animali, insegna le basi del primo soccorso e della disostruzione delle vie aeree” – commenta Fabrizia Pecunia, Sindaca di Riomaggiore – “Sono lieta e orgogliosa che Riomaggiore sia sede di questa iniziativa dedicata ai più piccoli, che possono imparare da subito la cultura della tutela dell’altro, fondamento delle comunità e del vivere civile. Il fatto che la giornata formativa si svolga lungo la Via dell’Amore perpetua e rinnova il messaggio di coesione e vicinanza all’altro che ne ha ispirato la realizzazione; per questo è il luogo più giusto per imparare gesti che possono salvare una vita.”

L’attività formativa è rivolta alle classi quarte delle scuole secondarie di secondo grado, con studenti seguiti da un docente tutor. I formatori sono New Life (Centro di formazione), Italian Resuscitation Council (IRC), ANPAS, Croce Rossa e Misericordie, nonché le aziende sanitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e il 118, con il coordinamento di Liguria Salute.

L’evento è reso possibile grazie al contributo di Rotary Club, New Life, ANPAS, SIGE e Coop Liguria, che hanno sostenuto il progetto anche con materiale didattico e sponsorizzazioni. –