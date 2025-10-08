  • News24
Limet

Meteo Liguria: continua l’alta pressione, ma per questa sera previste nubi basse previsioni

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, 8 ottobre, e la tendenza per i prossimi due giorni

previsioni meteo 8 ottobre 2025

Liguria. L’alta pressione protegge tutta l’area del Mediterraneo occidentale, tuttavia blandi flussi meridionali determinano la formazione di nubi basse sulla nostra regione. Secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, fin dal mattino il cielo sarà parzialmente nuvoloso sul settore centro occidentale, maggiori schiarite altrove.

Al pomeriggio nubi basse copriranno ancora il cielo su gran parte del savonese e genovese, pur senza fenomeni. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli prevalentemente dai quadranti meridionali. Mare poco mosso. Temperature stazionarie sull costa minime tra +12 e +16°C, massime tra +20 e +24°C. Nell’interno minime tra +1 e +9°C, massime tra +15 e +22°C.

Previsioni meteo Liguria 9 ottobre

Condizioni del cielo simili alla giornata precedente con nuvolosità bassa specie sul settore di centro-ponente, ma senza fenomeni. Venti deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in serata, dai quadranti meridionali nel corso della mattinata e del pomeriggio. Mare quasi calmo. Temperature
stazionarie.

Previsioni 10 ottobre

Giornata caratterizzata da cieli sereni su tutta la regione. Mare poco mosso o quasi calmo. Temperature in leggero aumento.

