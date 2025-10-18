  • News24
Meteo: sabato di sole a Genova, lunedì arriva la pioggia previsioni

Temperature in graduale calo. Tempo abbastanza stabile anche domenica, poi il peggioramento

Generico ottobre 2025

Liguria. L’alta pressione, seppure in indebolimento, assicurerà ancora condizioni abbastanza stabili sulla nostra regione fino a domenica 19 ottobre. Lunedì 20 ottobre peggioramento con piogge anche intense.

Ecco le previsioni di Limet, centro meteorologico della Liguria:

Cielo e Fenomeni

Nubi sparse saranno presenti tra Imperiese e Savonese centro-occidentale dove non si esclude qualche goccia di pioggia; gli annuvolamenti tenderanno comunque ad attenuarsi nell’arco della giornata. Sui restanti settori regionali tempo in prevalenza soleggiato a parte qualche nube pomeridiana nelle zone interne, in dissolvimento in serata.

Venti

Deboli da nord al mattino, variabili nel pomeriggio.

Mari

Quasi calmo o poco mosso.

Temperature

In ulteriore lieve calo
Costa: min: +11°C/+15°C – max: +18°C/+20°C.
Interno: min: +0°C/+8°C – max: +12°C/+16°C.

