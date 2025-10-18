Liguria. L’alta pressione, seppure in indebolimento, assicurerà ancora condizioni abbastanza stabili sulla nostra regione fino a domenica 19 ottobre. Lunedì 20 ottobre peggioramento con piogge anche intense.
Ecco le previsioni di Limet, centro meteorologico della Liguria:
Cielo e Fenomeni
Nubi sparse saranno presenti tra Imperiese e Savonese centro-occidentale dove non si esclude qualche goccia di pioggia; gli annuvolamenti tenderanno comunque ad attenuarsi nell’arco della giornata. Sui restanti settori regionali tempo in prevalenza soleggiato a parte qualche nube pomeridiana nelle zone interne, in dissolvimento in serata.
Venti
Deboli da nord al mattino, variabili nel pomeriggio.
Mari
Quasi calmo o poco mosso.
Temperature
In ulteriore lieve calo
Costa: min: +11°C/+15°C – max: +18°C/+20°C.
Interno: min: +0°C/+8°C – max: +12°C/+16°C.