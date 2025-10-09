Edoardo Garrone riconfermato presidente del Gaslini, via libera dal Consiglio dei ministri

Genova. Il Consiglio dei ministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni e del ministro della Salute Orazio Schillaci, visti i pareri favorevoli espressi dalle competenti commissioni parlamentari, ha deliberato la riconferma di Edoardo Garrone a presidente del consiglio di amministrazione dell’istituto Gaslini di Genova. Lo riferisce il comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione.

Dal 2020 Garrone è presidente dell’Istituto Giannina Gaslini, consigliere di amministrazione della Fondazione Gerolamo Gaslini e presidente della Fondazione Gaslininsieme Ets.

È anche presidente del Gruppo Erg, pesidente de Il Sole 24 Ore, membro della giunta di Assonime; consigliere di amministrazione Associazione Civita, consigliere di amministrazione della Fondazione Magna Carta, membro del consiglio direttivo Iefe; membro del consiglio direttivo dell’Associazione Gaslini Onlus, membro del comitato di presidenza e del consiglio federale della Fieg, consigliere di amministrazione di Sistemi Formativi Confindustria.

Tra le cariche ricoperte in passato, era stato vicepresidente dell’Associazione Industriali di Genova, presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria e presidente della Sampdoria.

Nato a Genova il 30 dicembre 1961, ha frequentato il corso di laurea in Scienze Politiche presso l’Istituto Alfieri di Firenze, e successivamente, corsi parauniversitari di Economia e Finanza a Londra e in Usa ed un corso di “Business & Administration” per giovani dirigenti d’azienda presso l’INSEAD di Fontainebleau.