Premio Paganini, grande successo per il concerto di Gala: sul palco il vincitore Aozhe Zhang

Genova. Teatro pieno per il concerto di gala che oggi ha chiuso la 58ᵃ edizione del Premio Paganini, e il cui ricavato verrà devoluto a favore dell’Istituto G. Gaslini, tramite contributo alla Fondazione Gaslininsieme ETS.

Sul palco del Teatro Carlo Felice Aozhe Zhang, il diciassettenne violinista cinese vincitore del prestigioso Concorso, si è esibito col celebre Cannone appartenuto a Niccolò Paganini.

Accompagnato dall’orchestra del teatro, diretta per l’occasione dal maestro Philipp von Steinaecker, Aozhe Zhang ha eseguito un concerto per violino e orchestra di Niccolò Paganini e la Sinfonia n. 8 in sol maggiore, op. 88, di Antonin Dvořàk.

A inizio serata, dopo la lettura del messaggio dell’Arcivescovo di Genova Marco Tasca, la sindaca Silvia Salis e il presidente del Premio Giovanni Panebianco hanno conferito il titolo di Paganini Ambassador “per l’impegno profuso nella promozione della cultura e della musica in Italia e nel mondo, con particolare riferimento all’arte del violino” a Giandomenico Magliano (diplomatico di lungo corso, che ha ricoperto prestigiosi incarichi nell’ambito del ministero degli Esteri, tra cui quello di ambasciatore d’Italia in Francia. Opera in importanti società ed istituzioni accademiche e culturali), Kristina Kappelin – giornalista e scrittrice svedese, console onoraria di Svezia e sovrintendente della Fondazione Axel Munthe, Villa San Michele di Anacapri – poi a Gianfranco D’Amato (imprenditore e membro del cda del Museo di Capodimonte di Napoli, del Philadelphia Museum e della Moon Tower Foundation Mecenate, è sostenitore di numerosi musei e istituzioni culturali in Europa e negli Stati Uniti), a Umberto Fanni (direttore generale e direttore artistico della Royal Opera House di Muscat, ospite d’onore della 58ᵃ edizione del Premio Paganini, istituzione punto di riferimento per la diffusione della cultura musicale, compresa l’arte del violino, nella penisola arabica) e a Uto Ughi, icona del violino e presidente della giuria di questa edizione del Premio Paganini