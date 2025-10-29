Premio auto in calo a Genova ad agosto 2025, ma resta la provincia più cara con 669 euro

Genova. Il premio medio per assicurare un’auto in provincia di Genova ad agosto 2025 è stato pari a 669,28 euro, in calo, secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it – Assicurazione.it, del 5,1% su base annua. Nonostante la diminuzione, la provincia è risultata essere la più cara della regione per premio medio.

In Liguria, invece, il decremento è stato del 3,8% ed il premio medio di 620,46 euro. La regione risulta in controtendenza e registra una delle poche diminuzioni annuali rilevate in Italia.

Analizzando i dati a livello provinciale emerge che, in valori assoluti, la provincia ligure più cara è risultata essere Genova (669,28 euro, -5,1%). Seguono La Spezia (619,56 euro, -5,9%) e Imperia (515,53 euro, +2,5%). Chiude Savona (497,87 euro, -1,5%).

Ecco i premi medi RC auto rilevati da Facile.it ed Assicurazione.it ad agosto 2025 in Liguria: