  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Assicurazioni

Premio auto in calo a Genova ad agosto 2025, ma resta la provincia più cara con 669 euro

In Liguria, invece, il decremento è stato del 3,8% ed il premio medio di 620,46 euro

assicurazione rc auto

Genova. Il premio medio per assicurare un’auto in provincia di Genova ad agosto 2025 è stato pari a 669,28 euro, in calo, secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it – Assicurazione.it, del 5,1% su base annua. Nonostante la diminuzione, la provincia è risultata essere la più cara della regione per premio medio.

In Liguria, invece, il decremento è stato del 3,8% ed il premio medio di 620,46 euro. La regione risulta in controtendenza e registra una delle poche diminuzioni annuali rilevate in Italia.

Analizzando i dati a livello provinciale emerge che, in valori assoluti, la provincia ligure più cara è risultata essere Genova (669,28 euro, -5,1%). Seguono La Spezia (619,56 euro, -5,9%) e Imperia (515,53 euro, +2,5%). Chiude Savona (497,87 euro, -1,5%).

Ecco i premi medi RC auto rilevati da Facile.it ed Assicurazione.it ad agosto 2025 in Liguria:

Regione Premio medio RC auto

agosto 2025
Genova 669,28 €
Imperia 515,53 €
La Spezia 619,56 €
Savona 497,87 €
Liguria 620,46 €
Italia 645,58 €
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.