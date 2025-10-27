Pra’, lavori alla rete idrica, una giornata senz’acqua per alcune vie del quartiere

Genova. Ireti informa che, a causa dell’allerta meteo della scorsa settimana, i lavori programmati di manutenzione della rete idrica inizialmente previsti per giovedì 23 ottobre 2025 sono stati posticipati a martedì 28 ottobre 2025, con le stesse modalità e orari, dalle ore 07:30 alle ore 22:00.
Sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune
di Genova: Via Prà zona arenile, Giardini Mario Peragallo, Largo Calasetta, Lungomare di Pegli lato mare, Ponte Antonio Milani, Giardini Giacomo Catellani, Vie limitrofe
Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo