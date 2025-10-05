Bimbo cade dalla bici allo skate park di Pra’: al Gaslini in codice rosso

Genova. Un bambino di 12 anni è stato portato all’ospedale Gaslini dopo essere caduto con la bicicletta all’interno dello skate park di Pra’.

Il piccolo stava percorrendo le discese quando è caduto e ha sbattuto con il torace sul manubrio della bici. Sul posto sono intervenute due ambulanze, una della Croce Verde Paese e una della Croce Oro di Sciaborasca, insieme con i vigili del fuoco.

Il bambino è stato soccorso e portato all’ospedale Gaslini in codice rosso alla luce della dinamica dell’incidente.