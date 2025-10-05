  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Nel pomeriggio

Bimbo cade dalla bici allo skate park di Pra’: al Gaslini in codice rosso

Il piccolo stava percorrendo le discese quando è caduto e ha sbattuto con il torace sul manubrio

bambino bimbo bicicletta generica

Genova. Un bambino di 12 anni è stato portato all’ospedale Gaslini dopo essere caduto con la bicicletta all’interno dello skate park di Pra’.

Il piccolo stava percorrendo le discese quando è caduto e ha sbattuto con il torace sul manubrio della bici. Sul posto sono intervenute due ambulanze, una della Croce Verde Paese e una della Croce Oro di Sciaborasca, insieme con i vigili del fuoco.

Il bambino è stato soccorso e portato all’ospedale Gaslini in codice rosso alla luce della dinamica dell’incidente.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.