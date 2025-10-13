  • News24
Portualità e tecnologia, Bucci incontra il console generale di Panama Fernando Linares Franco

Il confronto ha toccato anche i temi di economia e occupazione, con particolare attenzione alle opportunità di investimento, alla crescita delle imprese e all'applicazione di nuove tecnologie allo shipping

Genova. Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha ricevuto questa mattina nel suo ufficio di piazza De Ferrari il console generale di Panama a Genova, Fernando Alberto Linares Franco, accompagnato dal viceconsole Diego Cossu.

La visita ha rappresentato l’occasione per avviare un dialogo su diversi ambiti di interesse comune: dallo sviluppo della blue economy e dei traffici portuali – settori nei quali la Liguria si conferma tra le realtà più competitive in Europa – fino ai grandi progetti high tech che interessano la regione.

Il confronto ha toccato anche i temi di economia e occupazione, con particolare attenzione alle opportunità di investimento, alla crescita delle imprese e all’applicazione di nuove tecnologie allo shipping. Non sono mancati focus su giovani e turismo, con l’obiettivo condiviso di rafforzare la cooperazione tra Liguria e Panama sia sul piano economico che su quello storico-culturale.

