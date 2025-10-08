Furto in boutique a Portofino: ladri in fuga con le borse griffate fermati sull’autobus

Portofino. Due cittadini russi di 25 e 35 anni sono stati denunciati per avere rubato alcune borse griffate in una boutique di Portofino.

I due uomini hanno usato un jammer per disturbare la frequenza del sistema antitaccheggio, hanno afferrato le borse e poi sono usciti con un bottino del valori di circa 5.000 euro.

I titolari del negozio hanno subito chiamato i carabinieri e avvisato del furto, fornendo la descrizione dei due uomini. Un militare libero dal servizio, che era in zona e si è unito alle ricerche, li ha intercettati e fermati a bordo di autobus diretto a Rapallo. Le borse sono state recuperate e restituite al negozio.