Porto, al termina Psa di Prà via libera per ormeggiare due mega navi in contemporanea

Genova. PSA si prepara a stabilire un nuovo primato nel Mediterraneo: grazie all’autorizzazione della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Genova e al lavoro dei servizi tecnico-nautici, quali il Corpo piloti del Porto di Genova, i Rimorchiatori e il Gruppo Antichi Ormeggiatori di Genova, al terminal PSA Genova Pra’ è possible ormeggiare e operare in contemporanea due navi da 400 metri di lunghezza, le unità più grandi al mondo.

Le meganavi da 400 metri scalano già in media una volta a settimana il terminal di PSA Genova Pra’; ieri, per la prima volta, sono state ormeggiate in contemporane le navi Cosco Shipping Taurus e Evelyn Maersk, entrambe portacontainer da 20mila TEUs di capacità e di lunghezza di circa 400 metri.

Si tratta di una svolta epocale, che consente di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione e di andare nella direzione richiesta dagli operatori: “L’approvazione di questa sperimentazione costituisce una svolta epocale anche per la portualità nazionale, poiché stiamo parlando delle navi più grandi attualmente in servizio nel mercato delle portacontainer – ha spiegato Roberto Ferrari, amministraore delegato di tutti e tre i terminal di PSA Italy, incluso il terminal di PSA Genova Pra’, il più importante scalo gateway d’Italia – Questa autorizzazione riguarda la gestione di navi colossali, che rappresentano un vero e proprio salto di scala per il porto ligure. Come PSA operiamo da sempre navi da 20mila TEUs: il nostro know-how e i nostri investimenti sono andati nella direzione di poter assicurare un servizio all’avanguardia nel nostro terminal di Pra’. Per noi e per il mercato la svolta è poter garantire efficienza e operatività a due mega navi alla volta, evitando che una rimanga inoperaosa in rada, ed efficientando così tutta la catena logistica. Per questo voglio ringraziare la Capitaneria di Porto -Guardia costiera, il Corpo dei piloti di Genova, gli Ormeggiatori e i Rimorchiatori e, naturalmente, i colleghi del terminal”.