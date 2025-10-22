  • News24
Il processo

Ponte Morandi, il processo riprende a dicembre con le arringhe dei difensori degli imputati

La road map dei giudici: conclusioni entro fine febbraio e possibili udienze aggiuntive per arrivare alla sentenza prima della pausa estiva

giovanni castellucci processo ponte morandi

Genova. Ultima udienza dedicata alle parti civili nel processo per il crollo del ponte Morandi. Si riprenderà il 9 dicembre con le arringhe dei difensori dei 57 imputati.

Discussioni che potrebbero andare avanti fino a marzo, o meglio, nella speranza dei giudici fino a fine febbraio.

Prima della calendarizzazione delle prossime udienze, hanno preso la parola gli avvocati della Cgil, Cisl, di alcuni rappresentanti del Comitato Zona arancione e dipendenti di Amiu. I difensori degli imputati hanno proposto al collegio giudicante di iniziare a parlare per aree tematiche e in base alla richiesta di pena fatta dai pm Walter Cotugno e Marco Airoldi: si andrà da quelli per cui sono state chieste condanne più basse per concludere con l’ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci.

Non è escluso che le udienze, fissate in tre a settimana, possano diventare quattro ma solo per un paio di settimane.

