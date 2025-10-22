Ponte Morandi, il processo riprende a dicembre con le arringhe dei difensori degli imputati

Genova. Ultima udienza dedicata alle parti civili nel processo per il crollo del ponte Morandi. Si riprenderà il 9 dicembre con le arringhe dei difensori dei 57 imputati.

Discussioni che potrebbero andare avanti fino a marzo, o meglio, nella speranza dei giudici fino a fine febbraio.

Prima della calendarizzazione delle prossime udienze, hanno preso la parola gli avvocati della Cgil, Cisl, di alcuni rappresentanti del Comitato Zona arancione e dipendenti di Amiu. I difensori degli imputati hanno proposto al collegio giudicante di iniziare a parlare per aree tematiche e in base alla richiesta di pena fatta dai pm Walter Cotugno e Marco Airoldi: si andrà da quelli per cui sono state chieste condanne più basse per concludere con l’ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci.

Non è escluso che le udienze, fissate in tre a settimana, possano diventare quattro ma solo per un paio di settimane.