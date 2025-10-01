Ponte Monumentale, cede l’asfalto nuovo di corso Podestà. Ferrante: “Settimana prossima il ripristino”

Genova. Una serie di affossamenti, uno dietro l’altro, che culmina con cedimento dell’asfalto decisamente più pronunciato, segnalato con alcune transenne che comunicano la criticità agli automobilisti, deviando il traffico verso la parte più a destra della carreggiata, dove alcuni stalli di sosta sono stati sospesi per favorire la viabilità.

Così è come si presenta da qualche giorno corso Podestà, nel tratto che passa sopra Ponte Monumentale, dopo che si sono verificati alcuni cedimenti della sede stradale che hanno imposto l’intervento d’emergenza di Aster. Una situazione non nuova per le strade genovesi, ma che in questo caso desta qualche perplessità per il fatto che la parte di strada interessata è fresca dei lavori di rifacimento – eseguiti da ditta privata – della copertura di Ponte Monumentale, terminati e presentati alla città lo scorso 18 marzo.

Secondo quanto riferito dal Comune di Genova, si tratterebbe di un fenomeno dovuto all’assestamento del riempimento sotto il manto stradale recentemente rifatto. Lo stesso assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante ha sottolineato come “l’impresa dovrebbe intervenire entro l’inizio della prossima settimana per il ripristino”.

L’intervento

L’intervento in questo tratto di corso Podestà è stato parte della seconda fase dei lavori di restauro di tutto il complesso di Ponte Monumentale. L’obiettivo primario è stato quello di eliminare le cause di degrado della struttura, in particolare la persistente percolazione dell’acqua che ha generato nel tempo efflorescenze, dilavamenti e problemi strutturali.

Per fare ciò, si è proceduto a un’opera di impermeabilizzazione dell’estradosso (la parte superiore del ponte) su corso Podestà e alla regimentazione delle acque. L’intervento ha richiesto scavi consistenti (fino a un metro e mezzo di profondità) per rimuovere lo strato di terra satura d’umidità che insisteva sulle volte strutturali.

A conclusione dei lavori, per restituire dignità al tratto di corso Podestà interessato, si è deciso, in accordo con la Soprintendenza, di sostituire l’asfalto preesistente con una pavimentazione in lastre di arenaria.