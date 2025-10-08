Polizia penitenziaria, 54 nuovi agenti in servizio nelle carceri di Marassi e Pontedecimo

Genova. Con la conclusione del nuovo corso per allievi della polizia penitenziaria, sul totale di 2.060 nuove unità in servizio in tutta Italia saranno 35 quelle destinate al carcere di Marassi, 19 a Pontedecimo e 3 a Chiavari. A queste nuove unità si aggiungeranno 4 commissari che entreranno in servizio una volta completato il periodo di tirocinio, rispettivamente 3 a Genova e 1 a Chiavari.

È quanto annuncia Fratelli d’Italia, sottolineando che “l’impegno del governo Meloni nel garantire legalità e sicurezza nelle carceri italiane compie un ulteriore passo in avanti”.

“Le tragiche politiche di abbandono volute dalla sinistra sono ormai un brutto ricordo lontano – dichiara il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove -. Abbiamo promesso di migliorare la situazione lavorativa di chi opera nelle carceri: lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, come con il prossimo 186° corso allievi da 3.246 unità e con il concorso bandito a luglio di quest’anno per ulteriori 653 unità”.

“Queste nuove assunzioni certificano ancora una volta l’inversione di rotta del governo Meloni rispetto alla grave negligenza di chi ci ha preceduto – aggiunge Stefano Balleari, presidente del Consiglio regionale della Liguria -. Queste nuove assegnazioni sapranno alleviare le sofferenze che gli agenti di polizia penitenziaria vivono ogni giorno all’interno delle carceri italiane. Ringrazio il sottosegretario Delmastro per il suo impegno costante verso la Polizia Penitenziaria, continuerò a lavorare al suo fianco per il bene del nostro territorio”.