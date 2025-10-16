Rapallo come Copenaghen, una pista da sci su materiale sintetico: l’idea allo studio del Comune

Rapallo. Una pista da sci a Rapallo, sul modello di quella ricavata sull’inceneritore di Copenaghen, per attirare nuovi turisti. Può sembrare uno scherzo ma non lo è: il Comune del Tigullio ci sta lavorando davvero, come risulta dalla risposta scritta che la sindaca Elisabetta Ricci ha inviato al consigliere comunale di opposizione Andrea Carannante.

“Confermo che l’amministrazione ha avviato contatti con un’azienda specializzata nella produzione di manti sintetici per lo sci – si legge nel documento -. Il primo contatto ufficiale è avvenuto in data 27 dicembre 2024, ed è seguita una riunione online nel corso della quale sono state presentate le varie tipologie di prodotto”.

“Allo stato attuale – scrive ancora la sindaca – l’iniziativa si trova nella fase preliminare di studio e valutazione”. L’ipotesi è quella di installare “un manto sintetico che simula le condizioni della neve con una durata superiore ai 15 anni in uso continuo”. Inoltre “è stata valutata l’opportunità di integrare una zona ludica con piste Tubby che garantirebbero una portata di circa 300-350 discese orarie su un tracciato di 70 metri”.

“Un’opportunità sportiva e ricreativa innovativa” per la cittadinanza, “che possa attrarre anche utenza extra-comunale”. Ricci riferisce che “sono in corso sopralluoghi presso siti che si sono resi disponibili a ospitare la struttura” e che per individuare l’area si terrà conto di aspetti urbanistici, logistici, di accessibilità e compatibilità con il contesto territoriale.

Il modello al quale si ispira dichiaratamente Rapallo è proprio il progetto CopenHill di Copenaghen, città in cui le colline naturali non esistono. Si tratta in realtà di un noto inceneritore per i rifiuti situato nel quartiere di Amager (il nome ufficiale è infatti Amager Bakke) alto 90 metri e dotato di un tetto inclinato su cui sono state realizzate tre piste da sci, percorsi di trekking e diversi impianti di risalita. Il materiale sintetico, posato in cinque sfumature diverse di verde, è stato prodotto da un’azienda italiana – la Neveplast con sede in provincia di Bergamo – e consente di sciare con qualsiasi condizione climatica.

Kallerna - Opera propria, CC BY-SA 4.0, Wikipedia

Il consigliere Carannante però non condivide lo stesso entusiasmo: “Mentre a Rapallo si cammina tra buche, strade che si allagano a ogni pioggia, marciapiedi sfasciati, problemi di delinquenza comune e una crescente insicurezza notturna, l’amministrazione comunale ha deciso di dedicarsi a un grande sogno: una pista da sci artificiale su tavolato plastico, stile Copenaghen. Ora, se a Copenaghen venissero a sapere che Rapallo si paragona a loro, ci sputerebbero in faccia dal primo piano del Municipio. Loro costruiscono sul termovalorizzatore più moderno d’Europa. Noi non siamo nemmeno capaci di tenere pulite le aiuole, garantire sicurezza nelle strade o raccogliere l’immondizia in modo decente. Mentre i cittadini scivolano ogni giorno sulle strade dissestate, a qualcuno è venuta l’idea di farli sciare sulla plastica”.

“Un colpo di genio: la città cade a pezzi, ma la priorità è la pista da sci. Non bastavano le buche, ora ci mettiamo anche le piste. Il sindaco parla di offerta sportiva innovativa e di attrattiva turistica. Forse pensa davvero che, tra un cassonetto traboccante, un lampione spento e una rissa notturna, arriveranno i pullman di turisti col casco da sci in testa. È difficile capire se ridere o piangere. Ma una cosa è certa: questa è, senza dubbio, la peggiore amministrazione del dopoguerra ad oggi. Un’amministrazione che sogna Copenaghen mentre Rapallo affonda tra buche, degrado e cemento”.