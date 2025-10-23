In piazza Martinez torna la pista di pattinaggio: sarà aperta anche agli alunni in orario scolastico

Genova. Anche quest’anno in piazza Martinez, a San Fruttuoso, torna la pista di pattinaggio su ghiaccio, amatissima dai bambini e dalle famiglie.

Quest’anno la ditta Iussi, che la gestisce da anni, ha proposto all’amministrazione comunale un patto di collaborazione per incentivare l’utilizzo della pista da parte degli alunni di elementari e medie del municipio Bassa Valbisagno, che ne potranno usufruire in orario scolastico accompagnati dai docenti.

I lavori di installazione della pista inizieranno a breve, così da arrivare all’inaugurazione il 31 ottobre, in anticipo rispetto agli anni scorsi. I bambini (e non solo loro) potranno pattinare sino al 15 febbraio 2026, e alla luce delle agevolazioni per gli studenti il Comune ha riconosciuto alla ditta un’agevolazione sul pagamento del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.

L’orario di apertura canonico della pista di pattinaggio è dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19:30, il sabato dalle 10 alle 23, mentre la domenica e nei festivi si potrà pattinare dalle 10 alle 20.