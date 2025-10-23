  • News24
In piazza Martinez torna la pista di pattinaggio: sarà aperta anche agli alunni in orario scolastico

Il patto di collaborazione riguarda gli studenti delle scuole della Bassa Valbisagno, che potranno usufruirne accompagnati dai docenti

pista pattinaggio martinez

Genova. Anche quest’anno in piazza Martinez, a San Fruttuoso, torna la pista di pattinaggio su ghiaccio, amatissima dai bambini e dalle famiglie.

Quest’anno la ditta Iussi, che la gestisce da anni, ha proposto all’amministrazione comunale un patto di collaborazione per incentivare l’utilizzo della pista da parte degli alunni di elementari e medie del municipio Bassa Valbisagno, che ne potranno usufruire in orario scolastico accompagnati dai docenti.

I lavori di installazione della pista inizieranno a breve, così da arrivare all’inaugurazione il 31 ottobre, in anticipo rispetto agli anni scorsi. I bambini (e non solo loro) potranno pattinare sino al 15 febbraio 2026, e alla luce delle agevolazioni per gli studenti il Comune ha riconosciuto alla ditta un’agevolazione sul pagamento del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.

L’orario di apertura canonico della pista di pattinaggio è dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19:30, il sabato dalle 10 alle 23, mentre la domenica e nei festivi si potrà pattinare dalle 10 alle 20.

