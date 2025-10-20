Piogge intense su Genova, allagati i sottopassi di Brin e di via Milano

Genova. Come previsto la perturbazione atlantica proveniente dalla Francia si è palesata nella mattinata di oggi, lunedì 20 ottobre, con piogge consistenti su Genova e dintorni. Piogge che, in alcuni quartieri, si sono limitati a normali sgocciolii ma che in altri hanno riversato quantitativi di acqua elevati in un breve lasso di tempo.

Il risultato è stato, ad esempio, l’allagamento – con successiva temporanea chiusura – di due snodi del traffico spesso soggetti a criticità legate al meteo: il sottopasso di Brin, a Certosa, e quello tra via Milano e via Di Francia e Albertazzi, a San Benigno.

Sempre per maltempo, stamani, due voli sono stati dirottati dall’aeroporto di Genova a Torino e Milano a causa della scarsa visibilità sul corridoio e la pista d’atterraggio. Si trattava di voli provenienti da Tirana e Monaco di Baviera, il primo dirottato a Milano Linate, il secondo a Torino Caselle.

Al momento reggono i torrenti e i fiumi della nostra regione: gli idrometri monitorati dalla rete Arpal non presentano particolari criticità.

Le piogge dovrebbero proseguire nella notte ed essere in esaurimento entro il primo mattino di domani. Attenzione anche ai venti moderati da sud, sudest fino a 40-50 km/h e locali raffiche fino a 50-60 km/h.