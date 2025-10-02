Piazza De Ferrari 1924: la nuova campagna di Asef fonde intelligenza artificiale e foto reali

Genova. È il 1924, sono gli ultimi giorni d’inverno. Una coppia di giovani innamorati, da un quartiere di periferia raggiunge il centro di Genova. Piazza De Ferrari è da poco stata ultimata, è un’attrazione perché edificata in quello stile eclettico – proprio dell’architetto e ingegnere Dario Carbone – che da allora ne definisce i profili di levante. I ragazzi si baciano, un fotografo li immortala. È il ricordo di una vita, lì, davanti al palazzo della Nuova Borsa Valori, con la sua facciata curva e vibrante, i suoi archi maestosi e profondi. Tutto è nuovo, fresco, come il loro amore.

Questa narrazione nasce dalla fusione di elementi generati dall’intelligenza artificiale e immagini fotografiche autentiche. La nuova campagna lanciata da Asef, l’azienda delle onoranze e dei trasporti funebri del Comune di Genova, racconta attraverso questa scena romantica, sé stessa e i propri valori. “Dal 1909 manteniamo vivo il ricordo dei Genovesi”: questo il claim, la frase che accompagna l’immagine, insieme al logo della società pubblico partecipata genovese specializzata in onoranze e trasporti funebri

La genesi del percorso è ricostruita da Maurizio Barabino, l’amministratore unico di Asef.: “Il nostro intento era quello di creare un ponte tra presente e passato, ribandendo che Asef è un patrimonio di Genova e, quindi, dei genovesi – spiega Barabino –. Ci siamo innanzitutto interrogati sull’identità dell’azienda, su quello che facciamo. E siamo arrivati alla conclusione che, dalla sua fondazione, nel 1909, onoriamo i defunti, garantendone il ricordo. Lo facciamo con grande resilienza: abbiamo attraversato periodi storici difficili, momenti incerti, riorganizzazioni normative e amministrative. Ma siamo sempre qui, pronti, e al servizio dei nostri concittadini”.

Barabino sottolinea che, nell’anno in cui è ambientato il “ricordo” proposto nella pubblicità, piazza De Ferrari aveva ancora un’aura di novità, grazie all’inventiva dell’architetto Dario Carbone, la cui firma è stata posta su molti grandiosi progetti cittadini, primo fra tutti corso Italia, la maestosa promenade in stile Costa Azzurra che costituisce una delle perle turistiche della città. Il palazzo della Nuova Borsa Valori oggi è un’icona e un edificio storico, ma allora era espressione del nuovo che avanza.

“Volevamo ricreare un ricordo, un’istantanea scattata nel cuore della città di cui sentiamo di essere parte integrante, una fotografia custodita per oltre un secolo in un cassetto e improvvisamente ritrovata – prosegue l’amministratore unico di Asef – Oggi abbiamo a disposizione questo potente mezzo tecnologico che è l’intelligenza artificiale. Grazie ai nostri partner per la pubblicità, abbiamo intrapreso questo percorso che non sapevamo, in origine, dove ci avrebbe portati. Il risultato ci è piaciuto molto. E speriamo possa piacevolmente incuriosire anche i nostri concittadini”.

La campagna è stata lanciata oggi e prevede una diffusione capillare sui mezzi pubblici e pensiline, in crescendo, e sui quotidiani genovesi. Resterà visibile per tutto il mese di ottobre e una parte di novembre.