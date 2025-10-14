  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Buone notizie

Peste suina africana, nessun nuovo caso da due settimane

Il totale in Piemonte è di 791 casi, e non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli, così come in Liguria, dove il numero di casi positivi resta a 1.149

cinghiale

Genova. Arrivano timidi segnali positivi sul fronte dell’epidemia di peste suina africana. Da due settimane ormai non si registrano nuovi casi né in Piemonte né in Liguria, e il numero di positività resta fermo.

Il totale in Piemonte è di 791 casi, e non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli, così come in Liguria, dove il numero di casi positivi resta a 1.149.

Rimangono stabili anche i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana, in totale 187.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.