Incidente in via Torti, pedone investito sulle strisce da uno scooter

Genova. Un uomo è stato investito sule strisce pedonali in via Torti, nel quartiere di San Fruttuoso, a Genova, intorno alle 19 di oggi, sabato 11 ottobre.

Il passante è caduto a terra e ha riportato ferite alla testa. Non ha perso coscienza ed è stato soccorso dai militi della Squadra Emergenze.

Diversi i testimoni del sinistro, avvenuto presso l’attraversamento non distante da via Imperiale. Secondo alcuni presenti il pedone aveva il semaforo verde, ma ancora non è chiara quale sia stata la dinamica esatta dell’incidente.

Per accertare quanto accaduto sul posto la polizia locale, impegnata anche a regolare il traffico.