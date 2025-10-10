A Piacenza riunione dei sindaci dei Comuni soci di Iren, incontro con i vertici

Genova. Si è riunito oggi a Piacenza il comitato del patto di sindacato di Iren: presenti il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, il sindaco di Reggio Emilia Marco Massari e la sindaca di Genova Silvia Salis.

Nell’occasione i sindaci hanno incontrato il presidente Luca Dal Fabbro, il vicepresidente Moris Ferretti e l’amministratore delegato Gianluca Bufo.

I sindaci hanno con loro analizzato i dati al 30 giugno 2025. “I risultati ottenuti – si legge in una nota mandata dal Comune – confermano la corretta esecuzione delle strategie del piano industriale del gruppo, che ha tra i suoi pilastri principali la transizione ecologica, la cura delle reti e la qualità dei servizi”.

“I sindaci, in un continuo e rinnovato spirito di coesione, hanno convenuto sull’importanza strategica di Iren per le città e i territori su cui il gruppo insiste, soprattutto in favore della sostenibilità nelle sua doppia accezione – prosegue – ambientale e sociale”.

“Nel corso dell’incontro, i sindaci hanno inoltre ribadito l’importanza di garantire la qualità dei servizi offerti ai cittadini e hanno sottolineato il ruolo fondamentale che Iren riveste nei territori, anche per le significative ricadute lavorative generate dalle sue attività”, conclude la nota.