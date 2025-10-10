Pastorino (Pd): “Volo Genova-Roma a prezzi esorbitanti, dopo un anno nulla è cambiato”

Genova. “Già a novembre 2024 con una mia interrogazione avevo denunciato il costo esorbitante del volo Genova-Roma di ITA Airways arrivato a oltre 500 euro per un’ora e dieci minuti di viaggio. E’ passato un anno e nulla è cambiato, anzi, sulla tratta i voli in alcuni giorni da quattro diventano tre, e a mancare è proprio il più importante per la giornata lavorativa, il primo del mattino. Il collegamento con Roma diventa così impossibile, se si aggiungono i treni, che sono pochi e spesso in ritardo”.

Così il deputato ligure del Partito Democratico Luca Pastorino, che presenterà insieme ai colleghi Valentina Ghio e Alberto Pandolfo un’interrogazione sul tema al ministero dei Trasporti.

“In dodici mesi nessuna risposta degna è arrivata: l’isolamento della Liguria diventa un caso nazionale e la situazione mette a rischio il diritto alla mobilità dei cittadini sul territorio italiano. Non solo dunque non è stato risolto il problema, ma si è addirittura aggravato impedendo di fatto un collegamento fondamentale, peraltro gestito da una società partecipata al 100% dal ministero dell’Economia”.

“E’ pronta la mia interrogazione al ministero dei Trasporti, insieme ai colleghi Valentina Ghio e Alberto Pandolfo, in cui si chiede di bloccare con urgenza questa situazione, assicurare la giusta mobilità ai cittadini e garantire un numero di voli congruo a prezzi affrontabili”.