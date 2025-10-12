Park Tennis Genova: seconda vittoria consecutiva in Serie A2 femminile

Genova. La seconda giornata dei campionati a squadre sorride alle donne del Park Tennis Genova mentre gli uomini lottano senza riuscire a evitare la sconfitta.

Seconda vittoria consecutiva per la formazione diretta da Giorgia Buchanan nel campionato di serie A2 femminile. Dopo la quaterna rifilata a Stampa Sporting a domicilio, questa volta è Giotto Arezzo ad arrendersi: sui campi di via Zara, finisce 3-1 per il Park Tennis Genova. Carlota Cirez Martinez vince agevolmente contro Camilla Gennaro in un’ora e trentotto minuti con il punteggio di 6/2 6/3. Cristiana Ferrando si aggiudica il primo set 6/4 contro Gaia Squarcialupi ma poi cede i successivi due, combattutissimi, con il punteggio di 6/7 5/7 in favore della tennista toscana. Superba prestazione di Anita Bertoloni che si sbarazza di Bianca Vannelli con il punteggio di 6/1 6/1. Cirez Martinez e Bertoloni si impongono, agevolmente, su Squarcialupi e Bacciarini per 6/4 6/1.

“Le ragazze sono state bravissime e hanno ottenuto un meritatissimo successo che ci regala ulteriore fiducia – afferma la Buchanan – Carlota ha esordito in maniera impeccabile e Anita, pur giovane, ha giocato con grande maturità: un po’ di sfortuna e qualche errore di troppo è costato il match a Cristiana contro un’avversaria brava ad allungare il match. Adesso, con un grande potenziale, ci prepariamo per la trasferta di Cagliari”.

In A1 maschile, gli uomini di Gianluca Naso escono sconfitti ancora per 4-2. Luigi Sorrentino si arrende 7/5 6/3 a Lucio Potenza ma la parità viene presto ristabilità da Iannis Adrian Miletich Sardi dopo il 6/1 7/5 rifilato a Francesco Mineo. Sul 6-6 Giovanni Fonio deve ritirarsi per lo stiramento di un polpaccio e lasciar strada a Dan Added. Il punto del 2-2 lo porta un determinato Alessandro Ceppellini, vincitore per 6/3 6/1 contro Riccardo Surano. Nei doppi Palermo più performance con le affermazioni di Potenza/Surano su Miletich Sardi/Ruffino per 6/2 6/4 e Added/Mineo su Sorrentino/Ceppellini per 6/3 4/6 10/5.

“La squadra si è espressa ancora una volta con grande determinazione anche se purtroppo l’infortunio di Fonio ha compromesso il buon esito della giornata – afferma Naso – Come in casa contro Firenze, anche con il Palermo siamo usciti sconfitti dopo i doppi. Siamo a 0 punti, con un difficilissimo match contro Crema davanti. Metteremo come sempre in campo tutto noi stessi per cercare di uscire con un risultato positivo”.