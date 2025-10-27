Park Tennis Genova: ragazze promosse ai playoff di Serie A2

Genova. Il Park Tennis Genova festeggia la promozione ai playoff nel campionato di A2 femminile. Quattro vittorie in altrettanti incontri per la squadra diretta da Giorgia Buchanan. Oggi, contro Stampa Sporting, un rotondo 4-0 come nel match d’andata.

D0po soli trenta minuti, arriva il primo punto a seguito del ritiro di Alice Marietti sul 4/3 in favore di Martha Motula. Bastano poi 56 minuti ad Anita Bertoloni per battere agevolmente Letizia Lampitelli con il punteggio di 6/0 6/2. Una vera e propria maratona, invece, quella “corsa” da Cristiana Ferrando: primo set vinto 6/3, poi la rimonta subita nel secondo con Martina Cerbo brava a imporsi 7/5. Cristiana ritrova il suo tennis e con grande forza e compattezza riesce a regalare al Park il punto del 3-0 grazie al 6/4 finale. Poco tempo per riposarsi e scendere in campo con Anita Bertoloni: le gialloblù travolgono Cerbo e Lampitelli con il punteggio di 7/5 6/1.

“Siamo riuscite a vincere quattro partite di seguito, siamo ai playoff e nelle prossime due partite faremo qualche esperimento in vista dei match decisivi – afferma Buchanan – C’è tanta fiducia, abbiamo vinto tutti i singolari e disputato un doppio molto buono. La strada verso il sogno della promozione è ancora lunga, ma siamo pronte a mettercela tutta!

In casa della capolista Matchball Firenze, il Park Tennis Genova di capitan Gianluca Neso non riesce a riscattare la sconfitta patita all’andata. La quarta giornata del girone 1 del campionato di A1 maschile termina con la vittoria per 5-1 della squadra fiorentina. Gianluca Mager viene sconfitto per 6/2 6/2 da Jacopo Berrettini. Luigi Sorrentino strappa solo un gioco al termine del confronto con Lorenzo Sciahbasi, vincitore per 6/0 6/1.

Kimmer Coppejans ingaggia un duello all’ultimo punto con Cristian Jianu Filip ma alla fine, dopo oltre due ore, deve arrendersi per 7/5 7/6. La fiammella della speranza è tenuta accesa da Alessandro Ceppellini: Andrea Meduri vince il primo set (6/3) ma la reazione del tennista genovese è veemente (7/5 6/2). Nei doppi, Berrettini e Sciahbasi vincono agevolmente contro Ceppellini e Coppejans per 6/1 6/2. Dopo aver perso il primo set al tie break, Mager e Sorrentino si ritirano contro Meduri e Ferrari.