Park Genova: in A1 uomini battuti in casa da Firenze, in A2 donne straripanti a Torino

Genova. Giornata dalle alterne emozioni per il Park Tennis Genova. Alla formazione maschile, nella prima giornata del campionato di A1, sono fatali i doppi nel confronto interno con Match Ball Firenze: dopo aver vinto in entrambe le situazioni il primo set, gli uomini di capitan Gianluca Naso subiscono le determinata reazione degli ospiti, capaci di firmare la vittoria al termine di due combattutti supertiebreak. Finisce 2-4. La squadra femminile, all’esordio in A2, rifila un sonoro 4-0 a Stampa Sporting. Otto set a zero, perfetta interpretazione del gioco da parte di tutte e tre le tenniste di capitan Buchanan scese in campo, con Ferrando e Bertoloni brave a esprimersi prima in singolare e poi in doppio.

Nel match contro Match Ball Firenze, Iannis Adrian Miletich Sardi firma il punto dell’1-0 dopo il 6/2 6/4 rifilato a Lorenzo Sciahbasi. Luigi Sorrentino mette a segno il primo set (6/3) contro Gianmarco Ferrari, bravo a reagire, a vincere i due successivi set (6/4 6/4) e a regalare il punto dell’1-1 a Firenze. Con un periodico 6/4 rifilato ad Andrea Meduri, Alessandro Ceppellini riporta avanti il Park ma poi è Jacopo Berrettini a ripristinare la parità, rimontando Gianluca Mager con il punteggio di 6/7 6/2 6/2. Sul 2-2 sono decisivi i doppi: Mager/Sorrentino fanno loro il primo set al tie break contro Ferrari-Sciahbasi, bravi a reagire e a rispondere a tono con il 6/3 nel secondo. Nel supertiebreak decisivo, per i fiorentini, l’allungo da 5/5 a 7/5 prima di imporsi con il punteggio di 10-7. Miletich/Ceppellini vincono 7/5 il primo set, poi però subiscono l’aggressività di Berrettini/Meduri che si impongono 6/2 10/5.

“Sono rammaricato per il risultato ma non dalla prestazione dei ragazzi – afferma Naso – Nei doppi abbiamo perso in entrambi i casi al super tiebreak e anche nei singolari di Mager e Sorrentino eravamo avanti di un set, ma sono molto contento per le vittorie di Ceppellini e Miletich. Dobbiamo ora vedere cosa possiamo sistemare per i prossimi incontri. Crema e Palermo hanno pareggiato: c’è grande equilibrio con partite che dipendono dalla disponibilità dei ragazzi, sono match che possono girare a secondo di un punto, di una riga o di una distrazione di un giocatore”.

Capolavoro Park in A2 femminile con il felicissimo esordio delle ragazze di capitan Giorgia Buchanan. Rotondo 4-0 a Stampa Sporting. Si parte con il secco 6/1 6/0 con cui Cristiana Ferrando sconfigge Celeste Faustini. Martha Matoula ha vita più complicata con Alice Maretti ma ugualmente il Park riesce a imporsi in due set con il punteggio di 6/4 6/3. Il punto della vittoria lo firma Anita Bertoloni dopo il 6/3 7/6 rifilato ad Anna Maria Procacci. Bene anche il doppio, con la quaterna calata da Ferrando e Bertoloni contro Maretti e Procacci: finisce 6/3 6/1.

“Abbiamo giocato e vinto contro una squadra molto compatta – dice Buchanan – Martha ha sconfitta una giocatrice molto solida, Anita ha disputato una grande partita e Cristiana è stata la solita grande conferma. Decisamente bene il doppio, che ha messo in mostra un tennis di grande livello. Ci godiamo questa vittoria e ora siamo pronte a dire la nostra contro Arezzo”.