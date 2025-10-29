Parcheggio di intescambio a Dinegro di nuovo riservato ai tifosi ospiti e gli utenti si lamentano

Genova. Parcheggio di interscambio di via Buozzi riservato ai tifosi della Cremonese e tanti cittadini che lo utilizzano per avvicinarsi dal centro cittadino questa mattina hanno dovuto trovare soluzioni diverse. Non facile, visto che in zona non ci sono stalli liberi salvo quelli lato monte. Anche a Genova24 sono arrivate segnalazioni.

Tenuto conto che di solito i 145 posti del parcheggio vengono occupati entro le 8:30 del mattino, è facile immaginare i disagi per i meno attenti e il tentativo di parcheggiare nel lotto 2, che però ha molti meno stalli.

Non è la prima volta che succede: di solito i tifosi ospiti quando il Genoa gioca in casa vengono sistemati in zona Waterfront, ma evidentemente i lavori in corso in questi giorni lo impediscono.

Ieri i cartelli di divieto di sosta (come da foto) erano presenti in tutto il parcheggio, posizionati, a quanto si legge, il 24 ottobre, ma è chiaro che in questo caso l’informazione arriva solo in caso di frequentazione quotidiana.

La comunicazione in digitale attraverso il canale ufficiale Telegram Genova Alert è arrivata questa mattina alle 7, forse un po’ tardi per chi è già organizzato in un certo modo e poi non tutti hanno questa applicazione.

Di certo c’è che la scelta di destinare ai tifosi un parcheggio molto utilizzato per chi arriva da Ponente è, soprattutto durante le partite infrasettimanali, un aspetto da valutare e, in caso non ci fossero alternative, da comunicare con anticipo e su tanti canali. Anche in occasione di Genoa-Lazio (un lunedì) diverse auto erano state rimosse forzatamente. In quel caso i cartelli di avviso erano risultati pure abbattuti.