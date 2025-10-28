Parcheggi, in piazza Dante ci saranno 76 posti moto in più: “Entro fine anno via il cantiere”

Genova. Buone notizie per chi si muove in moto a Genova: in piazza Dante, alla fine dei lavori per la nuova rampa davanti alla Casa di Colombo, saranno ricavati 76 parcheggi in più per le due ruote. Lo ha annunciato l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti rispondendo a un’interrogazione a Tursi di Ilaria Cavo (Orgoglio Genova) sulla riduzione di stalli in centro a causa dei cantieri.

“Si tratta di lavori avviati dall’amministrazione precedente che non ha pensato ad alcun tipo di compensazione, è curioso che lo si chieda a quella subentrante – ha risposto subito l’assessore -. Finché ci saranno i lavori in corso sarà difficile andare a ripristinare i posti auto e aumentare i posti moto significherebbe togliere stalli per le auto”.

Tuttavia un intervento a favore di scooter e affini riguarderà piazza Dante, il principale parcheggio per le due ruote in città. Robotti ha spiegato che “entro fine anno” la piazza sarà ripristinata (in realtà le previsioni erano più lusinghiere) e ci saranno “76 posti moto in più” rispetto alla configurazione prima dei lavori. Ma non solo: “Installeremo anche rastrelliere per le due ruote senza motore”, cioè per le biciclette. L’assessore per ora non spiega dove verranno ricavati i nuovi parcheggi. Un’ipotesi vagliata in passato era quella di eliminare gli stalli Blu Area sul lato sud del piazzale e riconvertirli in stalli moto.

Mancheranno sempre all’appello i posti moto cancellati nel collo d’oca in prossimità dell’accesso al parco dell’Acquasola e quelli spariti con la chiusura di via Carlo Targa. La consigliera Cavo ha rimarcato i “conseguenti disagi per i cittadini che utilizzano quotidianamente mezzi a due ruote, spesso costretti a ricorrere a soluzioni di parcheggio distanti o non adeguatamente sicure”.

Negli ultimi mesi della giunta Bucci-Piciocchi era stata vagliata anche la creazione di un nuovo parcheggio per moto in piazza Piccapietra, ma il progetto è sempre rimasto lettera morta.