Nuovi parcheggi in centro, la giunta Salis annulla le promesse di Bucci: “Non sono la priorità”

Genova. Nuovi parcheggi in centro? “Non sono la priorità”. E i kiss&buy? Rimarranno congelati in via sperimentale sino a fine anno, dopodiché il Comune deciderà se abolirli o confermarli. Sono le indicazioni espresse dall’assessore alla Mobilità Emilio Robotti durante la commissione consiliare convocata a Palazzo Tursi per fare chiarezza sulle aree di sosta al servizio delle attività commerciali nel cuore della città.

Commissione che è stata preceduta da un’ora e mezza di discussioni e polemiche in materia di regolamento, prima che i rappresentanti delle associazioni di categoria abbandonassero l’aula senza dire una parola. Il tema kiss&buy, infatti, era stato inserito all’ordine del giorno a partire da un’interpellanza presentata in consiglio comunale dalla capogruppo della Lega ed ex assessora al Commercio Paola Bordilli. E quindi, secondo l’interpretazione della maggioranza supportata dalla segreteria generale, le persone convocate in audizione non avrebbero potuto esprimersi su quell’argomento.

Parcheggi Kiss&buy, cosa succederà dopo le polemiche?

Sui parcheggi kiss&buy – cioè gli stalli a rotazione gratuiti per mezz’ora introdotti dalla giunta Bucci per andare incontro alle richieste dei commercianti, prima in centro e poi negli altri quartieri – era già scoppiato un caso nelle scorse settimane. Il Comune aveva pubblicato un’ordinanza, firmata dal dirigente Varno Maccari, per confermare la misura “considerata conclusa la fase sperimentale” e “in considerazione del positivo riscontro”. L’ordinanza era stata revocata dalla sindaca Silvia Salis che aveva preannunciato sanzioni disciplinari nei confronti di Maccari per non aver condiviso una decisione così strategica. Per lui si trattava degli ultimi giorni di lavoro a Genova prima di trasferirsi a Parma per assumere il comando della polizia locale.

“Ora la sperimentazione prosegue, con un minimo di controllo per capire se effettivamente sono utili – spiega l’assessore Robotti – ma entro la fine dell’anno dobbiamo decidere. L’unico dato disponibile è quello delle sanzioni. Come è possibile dire che hanno avuto un esito positivo? Il commercio ha avuto un incremento di fatturato o di clienti? Non siamo né a favore né contro, ci confronteremo con tutte le categorie, compresi i residenti, e alla fine ci assumeremo la responsabilità di redigere un piano della sosta“.

E i dati delle sanzioni, esposti in aula da Robotti, suggeriscono che “non c’è tutta questa rotazione“. Nell’arco di 12 mesi la maggior parte delle multe si è concentrata nel Centro Est (dove c’è il 30% degli stalli kiss&buy) con 584 sanzioni, il 75% del totale. In particolare via Gramsci, con 8 stalli, ha registrato 168 sanzioni, pari al 28,77% del totale della zona. A Caricamento 80 sanzioni con 3 stalli, in piazza Corvetto 59 sanzioni con 4 stalli, in via e largo XII Ottobre 67 sanzioni con 8 stalli. In altre parole, nonostante i controlli non sistematici, sembra che l’abitudine sia quella di parcheggiare per più di mezz’ora, vanificando la funzione stessa della misura. Le aree periferiche – come Levante, Ponente, Val Bisagno, Val Polcevera e Medio Levante – presentano invece valori inferiori, con meno di 15 sanzioni ciascuna.

E i parcheggi promessi da Bucci? “Puntiamo su interscambio e mobilità dolce”

Ma la giunta Bucci, dopo l’insurrezione dei Civ in risposta al tentativo di istituire una Ztl permanente in piazza Fontane Marose, aveva anche adottato una delibera con linee di indirizzo per la creazione di sette nuovi parcheggi a corona del centro storico: piazza Dante, Ponte Parodi, via Fiasella, piazza Colombo, Stazione Principe, via Carcassi, Calata Darsena/Istituto Nautico. Che ne sarà di quella promessa? La giunta Salis non sembra essere orientata a mantenere gli impegni assunti dalla precedente amministrazione.

“Le nostre linee programmatiche prevedono di puntare soprattutto sui parcheggi di interscambio e favorire la mobilità dolce e in sharing e il trasporto pubblico locale, ben sapendo che oggi non gode di ottima salute – ricorda l’assessore Robotti -. Questo è l’approccio di tutte le città europee orientate alla mobilità sostenibile. La base non è ideologica ma tecnico-scientifica. Nessuno è obbligato a usare una modalità di trasporto, ma si fa in modo di incentivare i mezzi che inquinino meno, occupino meno spazio e siano meno pericolosi”.

In sintesi: “Non è una priorità costruire nuovi parcheggi in centro”. Anche perché i dati in possesso del Comune dicono che le aree di sosta in zona centrale sarebbero già sufficienti a garantire una buona rotazione. “Ma stiamo installando telecamere e semafori che ci permetteranno di rilevare nuovi dati”. Nuove aree di sosta per lasciare l’auto e proseguire in centro coi mezzi pubblici vedranno la luce a Pontedecimo ed è in corso una valutazione su Quinto. In piazza Dante, con la fine dei lavori per la rampa accessibile, si potrà recuperare una decina di posti moto. “Ma quelli che mancano sono i parcheggi per le due ruote senza motore“, sottolinea Robotti riferendosi alle bici.

In ogni caso la delibera della scorsa giunta, secondo i nuovi assessori, non ha valore vincolante: “Non c’è nessuna istruttoria compiuta per dire come, quando e perché i parcheggi siano localizzati in questi punti”. Poi l’attacco politico dell’assessore: “In otto anni quanti parcheggi hanno costruito? Io non me ne ricordo. E nel frattempo non hanno migliorato il trasporto pubblico locale”.

Come spiegato da Fabio De Marco della direzione Mobilità, l’unica area effettivamente disponibile per un ragionamento è quella di Rfi a Principe, dove però è al vaglio anche la realizzazione di un capolinea per le linee Flixbus e compagnie analoghe. Su piazza Dante e ponte Parodi pesano i contenziosi legali, mentre le altre location individuate mancherebbero dei requisiti urbanistici.

