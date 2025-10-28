Parata di stelle per il 51° Trofeo Nico Sapio con il ritorno di Thomas Ceccon

Genova. Dopo aver incantato il pubblico nel 2023, Thomas Ceccon raggiunge nuovamente Genova forte dei primati italiani stabiliti nei 200 dorso e 200 stile libero a Toronto. Un oro, un argento e due bronzi in due Olimpiadi: l’azzurro si misurerà nei 200 misti con la stella di casa, Alberto Razzetti, finalista a Parigi 2024 in tre specialità. Ci sarà anche Simone Cerasuolo, campione mondiale a Singapore 2025 nei 50 rana. Attenzione a Lorenzo Zazzeri, argento e bronzo nelle ultime due edizioni dei Giochi Olimpici nella 4×100 stile libero (argento a Singapore), a Lorenzo Mora, undici volte medagliato ai Mondiali in vasca corta, e Alessandro Miressi, un argento e due bronzi olimpici. Filippo Megli e Alessandro Ragaini si confronteranno nei 200 stile libero, Luca De Tullio alla prova nei 1500. In campo femminile, fari puntati su Costanza Cocconcelli, Arianna Castiglioni, Anna Chiara Mascolo, Bianca Nannucci e Lisa Angiolini.

Dagli Stati Uniti, arriva Hunter Armstrong, due volte campione olimpico prima a Tokyo 2020 nella 4×100 mista e poi a Parigi 2024 nella 4×100 stile libero. Protagonista più volte in Coppa del Mondo, arriverà a Genova anche il connazionale Finn Brooks. I fari saranno puntati anche sullo svizzero Noè Ponti, bronzo nei 100 farfalla a Tokyo 2020, argento ai Mondiali di Singapore nei 50 e nei 100 farfalla. Massima attenzione anche alle prestazioni dell’austriaco Leon Opatril, allo svizzero Marius Toscan e allo statunitense Brian Benzing.

Venerdì 7 e sabato 8 novembre le finali saranno alle 16:30, domenica 9 novembre il programma giornaliero sarà dedicato a Esordienti e Ragazzi.

Il 51° Trofeo Nico Sapio è sostenuto dalla Federazione Italiana Nuoto, dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova.