Dramma

Parapedio precipita tra gli alberi, gravissima donna 50enne: in codice rosso al San Martino

Diverse le lesioni riportate: vista la gravita della situazione è stata trasferita con l'elicottero dei vigili del fuoco

Genova. Grave incidente nel pomeriggio in Val Fontanabuona che ha coinvolto una donna di circa 50 annidurante un volo con il parapendio. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova.

L’episodio è avvenuto intorno alle 14 a San Colombano Certenoli. Per cause ancora da accertare, la parapendista è precipitata, atterrando violentemente sulla boscaglia. Nella caduta, la 53enne ha riportato diverse ferite agli arti.

Immediato è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti il personale sanitario, i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino per prestare i primi soccorsi in una zona impervia. Vista la serietà delle condizioni della ferita, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. La donna è stata quindi caricata sull’elicottero Drago e trasportata d’urgenza all’ospedale San Martino di Genova.

Al momento del recupero, la donna risultava comunque vigile e cosciente, sebbene in gravi condizioni a causa delle lesioni riportate. Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

