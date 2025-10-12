Parapedio precipita tra gli alberi, gravissima donna 50enne: in codice rosso al San Martino

Genova. Grave incidente nel pomeriggio in Val Fontanabuona che ha coinvolto una donna di circa 50 annidurante un volo con il parapendio. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova.

L’episodio è avvenuto intorno alle 14 a San Colombano Certenoli. Per cause ancora da accertare, la parapendista è precipitata, atterrando violentemente sulla boscaglia. Nella caduta, la 53enne ha riportato diverse ferite agli arti.

Immediato è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti il personale sanitario, i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino per prestare i primi soccorsi in una zona impervia. Vista la serietà delle condizioni della ferita, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. La donna è stata quindi caricata sull’elicottero Drago e trasportata d’urgenza all’ospedale San Martino di Genova.

Al momento del recupero, la donna risultava comunque vigile e cosciente, sebbene in gravi condizioni a causa delle lesioni riportate. Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.