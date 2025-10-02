“Pane per Gaza”, i sindacati dell’agroalimentare invitano lavoratori e aziende a donare

Genova. “Pane per Gaza” è l’iniziativa promossa dalle organizzazioni sindacali del settore agroalimentare Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati all’acquisto di generi alimentari e a sostegno di progetti umanitari verso la Striscia di Gaza.

“Di fronte alla sofferenza di una popolazione colpita duramente da mesi di bombardamenti e in condizioni di vita disumane occorre agire concretamente”, sottolineano i sindacati.

Flai Cgil Fai Cisl Uila Uil hanno invitato le lavoratrici e i lavoratori del settore agroalimentare a donare il valore corrispondente a un’ora del proprio lavoro e le aziende aderenti a versare un contributo pari a quanto raccolto tra i propri dipendenti.

I fondi saranno destinati alle attività del Patriarcato Latino di Gerusalemme, guidato da monsignor Pierbattista Pizzaballa, e delle organizzazioni Emergency e Save the Children, già attive sul territorio.

Flai, Fai e Uila Genova avvieranno le iniziative necessarie per supportare questa importante iniziativa.