Pallanuoto, Recco ha reso omaggio a “Leka” Ivović

Recco. Martedì sera, prima della partita disputata alla “Sciorba” di Genova e conclusasi con una netta vittoria della Pro Recco contro lo Jadran Herceg, il sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, ha consegnato un riconoscimento speciale ad Aleksandar “Leka” Ivović, storico capitano della squadra biancoceleste.

La consegna ha voluto ricordare i tredici anni trascorsi da Leka nella comunità di Recco, durante i quali l’atleta ha contribuito a scrivere pagine importantissime della storia della pallanuoto. Con la Pro Recco ha conquistato 10 campionati italiani, 10 Coppa Italia, 5 Champions League e 4 Supercoppe.

La targa