  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
Una bandiera

Pallanuoto, Recco ha reso omaggio a “Leka” Ivović

Ivović

Recco. Martedì sera, prima della partita disputata alla “Sciorba” di Genova e conclusasi con una netta vittoria della Pro Recco contro lo Jadran Herceg, il sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, ha consegnato un riconoscimento speciale ad Aleksandar “Leka” Ivović, storico capitano della squadra biancoceleste.

La consegna ha voluto ricordare i tredici anni trascorsi da Leka nella comunità di Recco, durante i quali l’atleta ha contribuito a scrivere pagine importantissime della storia della pallanuoto. Con la Pro Recco ha conquistato 10 campionati italiani, 10 Coppa Italia, 5 Champions League e 4 Supercoppe.

Ivović

La targa

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.