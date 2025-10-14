Pallanuoto, la Pro Recco riparte dalla Champions League: domani l’esordio con i vice campioni del Novi Beograd

Genova. 495 giorni dopo la Pro Recco ritrova la Champions League: domani, alle 20:30 con diretta su Sky Sport Arena, i biancocelesti faranno il loro esordio in casa del Novi Beograd, squadra vice campione d’Europa. I ragazzi di Sukno tornano così nella città che li ha visti alzare le ultime tre Champions League, le ultime due battendo in finale proprio la squadra serba in cui milita l’ex Petar Vujosevic.

“Era molto importante ripartire con una vittoria contro il Trieste – le parole di Andrea Fondelli – una squadra che l’anno scorso ci ha dato davvero tanto filo da torcere. È una formazione organizzata, che si è anche rinforzata: è vero, gli mancavano due elementi importanti, però è stata comunque una partita vera. A metà gara siamo calati, poi ci siamo ripresi, abbiamo vinto bene e adesso siamo pronti per affrontare il Novi Beograd in questo esordio di Champions League. Ci è mancato a tutti giocare la Champions League, così come penso che al mondo della pallanuoto sia mancata la Pro Recco in Champions. Finalmente torniamo a giocare questa competizione: subito una partita tosta, fuori casa, contro una squadra che conosciamo bene, anche se è cambiata nei nomi. È una squadra attrezzata, che sta giocando molto bene da quello che abbiamo visto e analizzato, quindi sarà una sfida dura, ma non vediamo l’ora di ricominciare e di giocare dove meritiamo di essere”.

Oltre ai serbi, i biancocelesti se la dovranno vedere con Jadran Spalato e Jadran Herceg Novi, campioni in carica di Croazia e Montenegro: “È un girone molto ostico ma tutte le squadre sono alla nostra portata e dobbiamo puntare a vincerle tutte. Andremo in campi difficili. Iniziamo con il Novi Beograd, che sappiamo tutti essere una squadra forte, ma poi ci aspettano anche partite in Montenegro e in Croazia, dove la pallanuoto è lo sport principale. Saranno tutte gare complicate, soprattutto fuori casa, con il pubblico caloroso degli avversari a spingere. È un girone che ci motiva e può farci crescere. Dobbiamo sfruttare ogni partita per migliorare: siamo ancora in fase di costruzione, ci sono tanti elementi nuovi, ma ogni gara ci servirà per fare un passo avanti e crescere il più possibile”.