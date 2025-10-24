Violenza sessuale su un chierichetto in cambio di regali, padre Andrea Melis condannato a 10 anni

Savona. E’ stato condannato a 10 anni di reclusione padre Andrea Melis, ex parroco di Finale Ligure ed ex preside della scuola elementare Assarotti di Genova, a processo per il reato di violenza sessuale su un ex chierichetto minorenne. Nel primo pomeriggio, è arrivata la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Savona.

Il religioso, difeso dagli avvocati Raffaele Caruso e Graziella Delfino, era stato arrestato dai carabinieri di Genova nell’agosto del 2024 e subito sospeso dalla Curia. Il caso genovese, che riguardava un suo ex alunno, era stato archiviato dalla Procura a seguito di un incidente probatorio.

Il fascicolo era quindi transitato per competenza territoriale da Genova a Savona: al centro del dibattimento la relazione sessuale instaurata con un chierichetto che all’inizio dei fatti aveva 12 anni e a cui Melis aveva chiesto ripetutamente favori sessuali in cambio di regali, cene, abiti firmati, videogiochi e migliaia di euro di ricariche attraverso una carta prepagata.

Il religioso ha seguito cure e corsi specifici per i sex offender in una comunità in Umbria, che opera sotto accreditamento e supervisione della Cei, ma evidentemente il tribunale non gli ha riconosciuto le attenuanti generiche che avrebbero consentito una pena di minore entità.

La sentenza ha stabilito per lui anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e una provvisionale di 50mila euro, oltre al pagamento delle spese legali e processuali.

La difesa, attende le motivazioni della sentenza proporrà certamente ricorso in appello.