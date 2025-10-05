Un osservatorio permanente sulla sicurezza per il Municipio Centro Ovest: la proposta

Genova. Istituire un comitato permanente per la sicurezza nel territorio del Municipio Centro Ovest: è la proposta dei consiglieri del Pd Amedeo Lucia e Filippo Dapino, intenzionati a presentarla nel corso del prossimo consiglio municipale.

“Riprendendo un nostro documento approvato all’unanimità nel 2015 durante la presidenza Marenco– spiegano i consiglieri del Pd– abbiamo voluto dare la possibilità all’amministrazione, municipale e comunale, di dotarsi di uno strumento efficace e funzionante che possa finalmente dare delle risposte politiche, concrete e complete, al problema della sicurezza che i cittadini dei nostri quartieri vivono costantemente”.

“Al tempo tale iniziativa del Partito Democratico aveva riscosso un notevole successo, ma poi venne abbandonata dalle precedenti amministrazioni. Crediamo quindi che alla luce di un evidente aumento della criminalità nel Centro Ovest, con le dovute modifiche dei tempi correnti, tale Osservatorio possa essere l’inizio di una risoluzione del problema”.

“Non si può andare avanti tirando per la giacchetta le donne e gli uomini delle forze dell’ordine – concludono Lucia e Dapino – Accanto a un momentaneo incremento dei controlli e delle forze di sicurezza dobbiamo iniziare a prendere delle scelte politiche forti e coraggiose, che diano delle risposte a lungo termine al problema della sicurezza a Sampierdarena come a San Teodoro”.