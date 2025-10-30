L’Osservatorio ambiente e salute è ripartito. Primo dossier: l’inquinamento della area portuale

Genova. Come era stato annunciato a fine estate, l’Osservatorio Ambiente e Salute dopo diversi anni di sto ha ripreso vita e oggi ha visto la prima seduta operativa, con una serie di meccanismi aggiornati per renderlo maggiormente significativo. Come primo dossier uno dei più spinosi per la città e i genovesi, vale a dire quello relativo all’inquinamento dell’area portuale che ricade su una parte molto popolosa della città, centro storico in primis.

La nuova organizzazione dello strumento istituzionale permanente prevede che ogni tema sia suddiviso in due incontri: nel primo vengono individuate e analizzate le principali problematiche ambientali che incidono o possono incidere sulla salute dei cittadini e condivisi i dati e le informazioni già disponibili presso enti e strutture competenti. Il secondo incontro mira a formulare proposte operative e misure di miglioramento indirizzate alla giunta comunale e agli altri enti competenti, e ad elaborare relazioni tematiche sullo stato dell’ambiente nel territorio cittadino rispetto al tema specifico con l’obiettivo di promuovere la comunicazione e la trasparenza verso la cittadinanza. Oggi sono stati presi in esame tutti i dati relativi alle ricadute su ambiente e salute della grande macchina logistica del porto: il prossimo 1 dicembre saranno formulate le strategie per cercare di ridurre questa criticità.

“Inquinamento area portuale e centro città” il tema oggetto della riunione che ha aperto il primo semestre di attività dell’Osservatorio, a cui hanno partecipato le assessore all’Ambiente Silvia Pericu e al Welfare Cristina Lodi, l’assessore alla Mobilità sostenibile e Trasporto pubblico Emilio Robotti, i presidenti dei Municipi II Centro Ovest Michele Colnaghi e VI Medio Ponente Fabio Ceraudo, il vicepresidente del Municipio VII Ponente Alessio Boni, la consigliera del Municipio I Centro Est Adele Rossi, il difensore civico e garante per il diritto della salute della Regione Liguria Francesco Cozzi, rappresentanti di Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, ASL3 Genovese, Arpal, Liguria Salute – Agenzia regionale, Capitaneria di Porto Genova, Ospedale Policlinico San Martino, Autorità di Sistema Portuale, Università di Genova, comitati e associazioni del territorio genovese.

“La rinascita e l’inizio, questo pomeriggio, dei lavori dell’Osservatorio Ambiente e Salute rappresentano un doppio segnale molto importante, di ascolto e di concreta apertura alle preoccupazioni e alle richieste di tutte le associazioni e i comitati della nostra città direttamente impattati dalle problematiche ambientali che si ripercuotono sulla salute individuale e pubblica, che abbiamo fortemente voluto dare insieme alla sindaca Salis e a tutta la nuova Giunta – dichiarano le assessore Pericu e Lodi insieme all’assessore Robotti – L’inquinamento dell’area portuale e del centro città è il primo di quattro temi che saranno affrontati ed approfonditi nei prossimi mesi, sulla base di un format sviluppato dal Comune di Genova che punta a creare un meccanismo di confronto efficace, diretto e trasparente tra la cittadinanza e tutti i soggetti coinvolti, attraverso due appuntamenti consecutivi che serviranno, rispettivamente, a raccogliere le informazioni sulle criticità esistenti e a definire le responsabilità e gli interventi a carico degli enti pubblici del territorio. Una strategia all’insegna del dialogo, del coinvolgimento e della condivisione con la cittadinanza – concludono Pericu, Lodi e Robotti – che abbiamo fortemente voluto per mettere la tutela della salute delle persone al centro della nostra azione amministrativa”.

Questo format, sviluppato dal Comune di Genova, potrà essere eventualmente rivisto e integrato in base alle indicazioni provenienti in itinere dalle associazioni e dai comitati che partecipano ai lavori dell’Osservatorio. A seguire l’elenco dei prossimi incontri (inizio h 15.00): Tempio crematorio Staglieno: giovedì 24 novembre; lunedì 12 gennaio 2026; Barriere antirumore – Autostrade: dicembre; Cantieri e polveri (Certosa, Valpolcevera): giovedì 26 febbraio e lunedì 2 marzo 2026.