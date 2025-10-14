San Martino tra i 100 migliori luoghi di lavoro in Italia? Pastorino: “La realtà è ben diversa”

Genova. “Ho letto in questi giorni del riconoscimento ottenuto dal Policlinico San Martino tra i 100 migliori luoghi di lavoro d’Italia. Una notizia che, in teoria, dovrebbe renderci orgogliosi. Ma ascoltando le voci di chi ogni giorno lavora dentro quell’ospedale, o di chi al San Martino ci entra per curarsi, la realtà che emerge è ben diversa”. Lo dichiara Gianni Pastorino, consigliere regionale della Lista Andrea Orlando Presidente e rappresentante di Linea Condivisa, commentando la classifica Italy’s Best Employeers 2026.

“Per questo motivo ho scritto al direttore generale del Policlinico San Martino, Marco Damonte Prioli, per chiedere chiarezza sui criteri con cui la piattaforma Statista ha individuato l’ospedale genovese tra i 100 migliori luoghi di benessere lavorativo in Italia –annuncia Pastorino –. Credo sia doveroso capire come, quando e con quali modalità questa indagine sia stata condotta, quanti dipendenti siano stati coinvolti e quali criteri siano stati adottati nella selezione del campione.

“Non si tratta di una polemica ma di una richiesta di trasparenza – continua il consigliere di opposizione -. Perché da una parte abbiamo una narrazione che racconta una sanità in affanno, con personale stremato, turni infiniti, carenze strutturali e un fenomeno crescente di burn out tra operatori e operatrici. E il San Martino, pur rappresentando un punto di riferimento per la sanità ligure, non è immune da queste difficoltà. Da tempo, infatti, medici, infermieri, Pss e tecnici segnalano problemi organizzativi, carenze di organico e difficoltà di manutenzione delle strutture. Allo stesso tempo, i cittadini raccontano un sistema sotto pressione: pronto soccorso sovraffollati, lunghe attese per visite ed esami, reparti in cui il personale fa salti mortali per garantire assistenza”.

“Di fronte a questa realtà – conclude Pastorino – è lecito domandarsi quale sia la rappresentazione più vicina alla verità: quella delle classifiche o quella che vivono ogni giorno lavoratrici, lavoratori e pazienti. Per questo ho inviato questa richiesta alla direzione del Policlinico”.

.