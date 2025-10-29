Ospedale San Martino, disagi al laboratorio prelievi: 180 in attesa causa problema informatico

Genova. Un aggiornamento informatico non andato a buon fine e un ripristino alle condizioni precedenti che è andato male. Per questo questa mattina all’ospedale San Martino è andato in tilt il sistema gestito dal fornitore Dedalus, a cui la direzione sanitaria imputa il problema,

L’interruzione è stata momentanea, ma ha riguardato circa 150 prenotazioni creando inevitabili disagi tra chi era in attesa per un prelievo di laboratorio.

Nel primo pomeriggio la direzione sanitaria del Policlinico ha comunicato che il sistema informatico del laboratorio analisi è tornato alla piena operatività: “Grazie all’attività del direttore dei laboratori Luca Nanni e della sua equipe, con l’ausilio dell’unità operatività dei sistemi informatici diretta dall’ingegner Nicola Rosso, i 180 pazienti programmati sono stati così gestiti: 120 sono stati processati dalle 12 ad ora, 60 sono stati prontamente riprogrammati e saranno recuperati già dal pomeriggio di domani mentre 20 urgenze sono state gestite senza l’ausilio dei sistemi informatici, con refertazione più lenta.

È stato appurato che il crash ha riguardato il sistema di accettazione e l’infrastruttura che consente l’accettazione dei campioni di sangue. Il blocco, spiega il San Martino, sarebbe stato causato da “manovre inappropriate sul sistema da parte del fornitore, motivo per cui si procederà all’opportuna richiesta danni (blocco registrato tra le 8.45 e le 12).