Ospedale Gaslini, i timori dei lavoratori: “No alla privatizzazione occulta, vogliamo garanzie”

Genova. No alla privatizzazione dell’ospedale Gaslini. È la posizione della Rsu dei lavoratori dell’istituto pediatrico dopo l’assemblea generale di ieri che “avrebbe dovuto svolgersi davanti all’ospedale ma che, per espressa indicazione della direzione, si è svolta presso l’aula magna”. “L’intenzione – spiega la rappresentanza sindacale in una nota – era quella di comunicare a stampa e cittadinanza le preoccupazioni circa il futuro dell’ospedale“.

Il Gaslini “si sta rinnovando attraverso il ricorso a partenariati pubblico-privati, si tratta di operazioni che vincoleranno i bilanci dei prossimi 20 anni e per numerosi milioni di euro”.

La Rsu “ha chiesto chi garantirà l’equilibrio economico e la tenuta della dimensione pubblica dell’istituto ma ad oggi, e malgrado reiterate istanze, non ha avuto risposte dal Consiglio di amministrazione. Il timore di una privatizzazione occulta deve essere fugato. Non bastano le vecchie ipotetiche garanzie da parte di Regione Liguria e Cassa depositi e prestiti, ci vogliono impegni seri e concreti. Le lavoratrici e lavoratori vogliono garanzie di stabilizzazione per i lavoratori con contratti di somministrazione lavoro e a tempo determinato, e condizioni di lavoro adeguate soprattutto in questo momento di grave carenza di organico”.

“L’assemblea dei lavoratori ha dato mandato alla Rsu di proseguire con tutte le azioni di lotta che riterrà opportune al fine di salvaguardare la dimensione pubblica del Gaslini e i diritti dei lavoratori”, conclude la nota.