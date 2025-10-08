Oscar del turismo al TTG di Rimini, la Liguria vince il premio Destination Sustainability Index

Rimini. La Liguria si aggiudica per la prima volta il Premio Destination Sustainability Index nell’ambito della cerimonia di consegna di “Italia Destinazione Digitale”, gli Oscar del turismo italiano ideati da The Data Appeal Company e giunti quest’anno alla decima edizione. Alla Liguria uno dei nove riconoscimenti assegnati nella cerimonia odierna presso la Italy Arena al TTG Travel Experience di Rimini.

A ritirare il premio è stato l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi: “Il giusto riconoscimento per gli investimenti che Regione Liguria sta facendo in questi ultimi anni in tutela ambientale e mobilità sostenibile. Stiamo investendo in una rete di anelli cicloturistici che uniscono costa ed entroterra, valorizzando aree naturali e borghi attraverso percorsi a basso impatto ambientale. Ogni itinerario prevede punti di ricarica per e-bike, aree di sosta attrezzate e segnaletica uniforme, un nuovo manto stradale per favorire la mobilità dolce e la fruizione responsabile del paesaggio. Inoltre stiamo promuovendo sia politiche di destagionalizzazione e undertourism, favorendo la scoperta dell’entroterra e dei borghi per ridurre la pressione sui luoghi più affollati come le Cinque Terre sia di turismo accessibile con la realizzazione della Guida Mare Accessibile e Guida Alberghi Accessibili in cui sono elencate le 278 spiagge e i 67 hotel attrezzati per l’accesso alle persone con disabilità motoria”.

Nello specifico, per l’edizione 2025, l’analisi ha preso in esame 29,5 milioni di contenuti online relativi a 772 mila punti di interesse nel periodo settembre 2024 – agosto 2025.

“La premiazione della Liguria – conclude Lombardi – conferma la centralità della regione nel panorama turistico nazionale e internazionale, con un’offerta che unisce paesaggi unici, tradizione e innovazione sostenibile”.

Cinque comuni della riviera ligure insieme al TTG di Rimini

Per la prima volta insieme, Arenzano, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure e Varazze si sono presentati tra identità territoriale, comunicazione digitale e integrazione con il DMS Destination Managament System di Regione Liguria.

Porta della Riviera di Ponente e volto della Liguria nell’edizione 2026 de Il Borgo dei Borghi su Rai 3, Arenzano ha anticipato al TTG 2025 le linee guida del suo nuovo Piano di Comunicazione Turistica 2026–2027, curato da Studiowiki. L’obiettivo è valorizzare l’identità territoriale e raccontare la destinazione tra mare, montagna e cultura, posizionandola come meta autentica e sostenibile. L’offerta punta sulla stagionalizzazione e si arricchisce di due nuove proposte esperienziali: la Sea & Soul Experience, che unisce yoga in spiaggia ed escursioni in SUP, e l’Argentea Experience, trekking di due giorni nel Beigua UNESCO Geopark, con pernottamento al Rifugio Argentea, a mille metri sul livello del mare.

Sestri Levante protagonista con un progetto dedicato all’outdoor

Un sistema integrato di sentieri e attività tra mare e colline, pensato per un turismo esperienziale che unisce sport, natura, cultura e spiritualità da fruire tutto l’anno.

Sestri Levante ha presentato oggi al TTG di Rimini, manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, il progetto, dal titolo “Percorri i sentieri tra le due baie: ascolta, osserva, vivi” pensato per valorizzare il territorio attraverso percorsi tematici e attività da vivere tutto l’anno, grazie alle sinergie con operatori, associazioni e realtà locali.

Un’iniziativa che propone un modello di sviluppo sostenibile e condiviso, capace di raccontare Sestri Levante attraverso la sua identità e le sue bellezze naturali. A rappresentare Sestri Levante erano presenti il sindaco Francesco Solinas, l’assessore al Turismo Luca Bacherotti e l’amministratore di Mediaterraneo Federico Squeri.