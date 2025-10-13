Kiss & Buy, la sindaca revoca l’ordinanza e annuncia: “Possibili sanzioni disciplinari per il dirigente”

Genova. Provvedimento revocato e approfondimenti interni, con possibili sanzioni disciplinari all’orizzonte. Diventa un caso l’ordinanza sui parcheggi Kiss&Buy con cui il dirigente Varno Maccari ha confermato i posteggi introdotti a partire dall’estate 2024 dall’allora amministrazione di centrodestra con l’obiettivo di favorire gli spostamenti e lo shopping nei negozi in alcune aree della città.

Revocata l’ordinanza che conferma i Kiss & Buy: “Azione autonoma molto grave”

L’ordinanza è stata infatti firmata “all’insaputa dell’assessore competente”, ovvero Emilio Robotti, come confermato dalla sindaca Silvia Salis, che ha promesso provvedimenti: “È stata un’azione autonoma di un dirigente – ha detto Salis a margine dell’apertura della Shipping Week – troviamo questa cosa molto grave, perché i nostri dirigenti dovrebbero lavorare per questa amministrazione, ci viene da chiedere per quale amministrazione lavori un dirigente che firma un’ordinanza senza condividerla con l’assessore”.

Proprio per questo, ha proseguito la sindaca, l’ordinanza verrà revocata e verrà organizzato un tavolo di concertazione, già in calendario con tutti i corpi intermedi coinvolti: “Credo anche che ci saranno delle sanzioni disciplinari, perché penso sia molto grave quello che è successo, e cioè il dirigente di un’amministrazione non abbia condiviso un’ordinanza così strategica. Viene da chiedersi come mai, ce lo spiegherà a chiaramente prenderemo i provvedimenti che ne deriveranno”.

L’ordinanza e la “rivendicazione” dell’ex assessora al Commercio

L’ordinanza in questione è datata 10 ottobre, e sottolinea che “è considerato opportuno confermare la riserva di limitati spazi alla sosta denominati Zona disco orario Kiss & Buy”. A firmarla, come detto, il dirigente Varno Maccari, già ex vicecomandante della polizia locale di Genova, nominato capo dei vigili del Comune di Parma e in procinto di chiudere il suo incarico a Genova.

Dell’ordinanza aveva parlato per prima su Facebook l’ex assessora al Commercio, oggi consigliera di opposizione per la Lega in Comune, Paola Bordilli , tra le promotrici dei Kiss & Buy, che ha invitato la giunta a “non provare a prendersi meriti che non ha. Il centrosinistra aveva demonizzato i parcheggi Kiss & Buy, dopo roboanti interviste contro il mezzo privato, ora vengono confermati, sono orgogliosa che il lavoro fatto con le associazioni di categoria del commercio continui”.