  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
La replica

Ordinanza che rigetta il carcere per i danni ai palazzi dei Rolli, il Tribunale: “Scorretto dire che legittima vandalismi”

La replica della presidenza del Tribunale alle dichiarazioni della capogruppo di Fdi Bianchi: "Dal gip valutazioni tecniche sulla tipologia di reato. Sbagliato ingenerare false opinioni nella cittadinanza"

Generico ottobre 2025

Genova.  Il Tribunale di Genova replica ad alcune dichiarazioni di politici locali in merito all’ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare in carcere per 26 persone chiesta dalla procura di Genova per i danneggiamenti ai palazzi dei Rolli nel corso del corteo del 5 maggio 2024.

In particolare, il riferimento è al comunicato stampa inviato ieri dalla capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Alessandra Bianchi (qui le sue dichiarazioni).

” Il Tribunale di Genova  – si legge nella nota firmata dalla presidenza del Tribunale – deve rappresentare come la decisione adottata dallufficio Gip in ordine alla richiesta di applicazione di misure cautelari di custodia carceraria nei confronti di 26 persone indagate per i fatti del 5 maggio 2024 si sia fondata, come sempre avviene e deve avvenire, sulla base dellapplicazione delle norme di legge ai comportamenti accertati nel caso concreto”. (Qui l’articolo con le motivazioni con cui il gip ha rigettato la richiesta di misura cautelare)

“La decisione, in particolare, è stata fondata sulle valutazioni tecniche legate allesistenza, nei fatti esaminati, di situazioni che potessero configurare devastazione, ai sensi dellart. 419 del codice penale, e pericolo per lordine pubblico, secondo le regole volute dal legislatore”.

“Peraltro, nella decisione del Gip – ricorda il Tribunale –  sono chiaramente evidenziati lestremo disvalore e loffensività dei comportamenti esaminati che, tuttavia, sono stati inquadrati nel reato di danneggiamento aggravato rispetto al quale, anche a fronte di una precisa valutazione in merito allesistenza delle esigenze cautelari, si è ritenuto di non applicare la carcerazione preventiva”.

“Il Tribunale – prosegue la nota – accoglie con favore ogni commento e critica sull’operato dei magistrati, in quanto elemento di partecipazione alla vita democratica, ma auspica che queste valutazioni attengano al contenuto effettivo delle motivazioni dei provvedimenti adottati”.

Ma, precisano da palazzo di Giustizia “correlare la pronuncia del Gip alla considerazione secondo cui di fatto chiunque possa sentirsi legittimato a compiere atti di vandalismo è una comunicazione non corretta, che può ingenerare false opinioni nella cittadinanza”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.