Operaio 23enne rimase tetraplegico dopo la caduta da una scala di 10 metri: in tre a processo

Genova. Tre persone sono a processo per lesioni gravissime per l’infortunio sul lavoro in cui era rimasto gravemente ferito un operaio di 23 anni, caduto da una scala da un’altezza di dieci metri mentre cambiava la luce a un lampione stradale. I fatti risalgono al 30 giugno 2021.

Lamin Samateh era dipendente di una ditta in subappalto e stava lavorando nel quartiere di Fegino e quell’infortunio sul lavoro lo ha segnato per sempre: era finito in rianimazione e la diagnosi è stata impietosa: tetraparesi. Il giovane, che oggi ha 27 anni, è costretto a utilizzare una sedia a rotelle. Ad essere imputati sono il datore di lavoro e due colleghi del lavoratore, preposti alla sicurezza. Tutti e tre vogliono chiedere la messa alla prova.

Secondo quanto accertato dalla pm Daniela Pischetola, che ha coordinato le indagini dello Psal, la ditta per cui lavorava il giovane, la Zampini Carlo e figli srl, avrebbe dovuto utilizzare una piattaforma per questo tipo di interventi ma per velocizzare le operazioni avrebbe utilizzato spesso una scala senza accertarsi che venissero rispettate le normative sulla sicurezza, come avrebbero raccontato alcuni ex dipendenti agli investigatori. Secondo quanto accertato la piattaforma quel giorno era sul posto ma la strada non era stata chiusa e uno degli imputati in quel momento la stava spostando per far passare un’auto e il 23enne, quindi il lavoratore avrebbe deciso di usare la scala senza agganciarsi.

Il processo è stato rinviato al 16 gennaio in attesa delle decisioni delle varie assicurazioni coinvolte su chi risarcirà il danno al giovane, che fino ad oggi ha ottenuto un parziale risarcimento dall’Inail, che oggi era in udienza con l’obiettivo di costituirsi parte civile se ci sarà un processo. Con il risarcimento invece i tre otterranno probabilmente la messa alla prova che consente – se va a buon fine – di ottenere l’estinzione del reato.