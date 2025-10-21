  • News24
Cerimonia

Consegnate 12 nuove onorificenze dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana: i nomi

Alla cerimonia, presieduta dalla prefetta Cinzia Torraco, hanno partecipato autorità civili e militari. Dieci i nuovi Cavalieri, due i nuovi Ufficiali

Genova. Sono state consegnate martedì mattina nella Sala del Consiglio della Città Metropolitana di Palazzo Doria Spinola, sede della Prefettura, le onorificenze dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana, conferite con decreto del presidente della Repubblica del 2 giugno 2025.

Alla cerimonia, presieduta dalla prefetta Cinzia Torraco, hanno partecipato autorità civili e militari. Tra gli insigniti ci sono il generale Claudio Lunardo, comandante della Legione Carabinieri Liguria, il tenente colonnello dell’Arma dei Carabinieri Fabrizio Perna, entrambi insigniti del titolo di Ufficiale, e dieci nuovi Cavalieri.

Si tratta di Sonia Bianchera, scrittrice etica e volontari; Paolo Forti, sovrintendente capo della Polizia Municipale in quiescenza; Domenica Isetta, pensionata e volontaria Avis; Roberta Mengoli, pensionata e già funzionaria della Regione Liguria; Guido Michielon, medico chirurgo all’ospedale pediatrico Gaslini; il tenente Colonello dell’Arma dei Carabinieri Antonio Quarta; Vincenzo Russo, dirigente di banca in quiescenza; l’appuntato scelto Antonio Talucci; Giuseppe Tavella, dipendente Rete Ferroviaria Italiana – membro Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini.

