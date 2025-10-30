“Occupazione turistica: un motore da valorizzare”, venerdì a Genova il convegno della Uiltucs

Genova. Alla presenza del segretario generale nazionale Uiltucs Paolo Andreani si terrà il prossimo 31 ottobre a Genova il convegno Occupazione turistica: un motore da valorizzare. L’iniziativa si svolgerà dalle 9.30 alle 13.00, presso l’hotel Bristol Palace in via XX Settembre 35. Sarà un’occasione di confronto tra istituzioni, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali confermando il ruolo del turismo come risorsa economica fondamentale, ma ancora non pienamente sfruttata.

“Nonostante la straordinaria ripartenza del settore dal 2023, stiamo assistendo a una preoccupante fuga di specialisti, un fenomeno nuovo e non sottovalutabile – spiega Marco Callegari, segretario generale Uiltucs Liguria – La forte carenza di personale qualificato non è colmabile nel breve e medio periodo e le cause non vanno ricercate nella crisi, ma nelle condizioni di lavoro”.

Il settore del turismo è un aggregato di attività molto diverse tra loro, che nasconde profonde criticità strutturali nel lavoro e nella sostenibilità ambientale e sociale. “Tutti elementi che se non affrontati rischiano di compromettere la reale capacità di traino del settore per l’economia Italiana”, afferma Callegari.

Interverranno Tiziana Beghin, assessora al turismo del Comune di Genova, e Riccardo Serri, segretario generale confederale Uil Liguria, che apriranno l’iniziativa con i saluti istituzionali.

I principali dati di contesto verranno illustrati da Roberto Vegnuti, coordinatore Data Lab Uiltucs Liguria, mentre la relazione tematica sarà a cura di Marco Callegari, segretario generale Uiltucs Liguria.

Parteciperanno al dibattito Luca Lombardi, assessore al Turismo Regione Liguria; Samantha Merlo, segretaria nazionale Uiltucs; Fabrizio Marti, Consiglio provinciale Ordine dei Consulenti di Genova; Aldo Werdin, Confcommercio Federalberghi Liguria; Laura Gazzolo, vice presidente della sezione Turismo di Confindustria Genova; Marco Benedetti, presidente Confesercenti Liguria; Maurizio Caviglia, segretario generale Camera di Commercio di Genova. Concluderà i lavori Paolo Andreani, segretario generale Uiltucs.