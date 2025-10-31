  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Europa

Nuovo Cinema Polonia, al Nickelodeon proiezioni, incontri con ospiti e aperitivi

Da lunedì 3 novembre a lunedì 8 dicembre la rassegna comprende cinque film selezionati. Si parte con “Imago” di Olga Chajdas

Generico ottobre 2025

Genova. Da lunedì 3 novembre lunedì 8 dicembre 2025 torna al Nickelodeon di Genova (via della Consolazione, 5r) il festival Nuovo Cinema Polonia, che prevede quattro appuntamenti dedicati al cinema polacco con proiezioni, incontri con ospiti e aperitivi.

Giunta ormai alla quarta edizione, la rassegna comprende cinque film selezionati dalla cinematografia prodotta in Polonia e scelti per comprendere il più ampio ventaglio di stili, arrivando a una proiezione per bambini prevista lunedì 8 dicembre.

Tutti gli appuntamenti saranno anticipati alle ore 20 da un momento convivale promosso dal ristorante Kowalski.

CALENDARIO

  • LUNEDI 3 NOVEMBRE “Imago” – Olga Chajdas, 2023
  • LUNEDI 10 NOVEMBRE.  “LA NOSTRA TERRA (CHŁOPI)” – DOROTA KOBIELA, HUGH WELCHMAN, 2024 (questa data è in concomitanza con Piacere Polonia)
  • LUNEDI 17 NOVEMBRE “Under the Volcano” – Damian Kocur, 2024
  • LUNEDI 24 NOVEMBRE. Fucking Bornholm – Anna Kazejak, 2022

Orari:

Ore 20 Momento Conviviale

Ore 20.45 Proiezione

PROIEZIONE PER I BAMBINI

  • LUNEDI 8 DICEMBRE Ore 16-18.30: “Lampo. Il cane viaggiatore” – Magdalena Nieć, 2023

TUTTE LE PROIEZIONI AVVERRANNO AL CINEMA NICKELODEON DI VIA DELLA CONSOLAZIONE 5r

Tutti gli incontri inizieranno alle ore 20 con un aperitivo compreso nel prezzo del biglietto sulla terrazza del cineclub e proseguiranno alle 20.45 con la proiezione del film, spesso abbinata a un incontro con ospiti dal vivo o in collegamento.

Giunta alla sua quarta edizione, l’iniziativa è cofinanziata dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia ed è realizzata da Bratanki Centro di educazione e integrazione sociale, in collaborazione con Consolato Generale della Repubblica di Polonia di MilanoIstituto Polacco di RomaDipartimento di Lingue e culture moderne dell’Università degli Studi di GenovaNickelodeonEuropa CinemasACEC Liguria e Kinokowalski.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.