Nuovo Cinema Polonia, al Nickelodeon proiezioni, incontri con ospiti e aperitivi

Genova. Da lunedì 3 novembre a lunedì 8 dicembre 2025 torna al Nickelodeon di Genova (via della Consolazione, 5r) il festival Nuovo Cinema Polonia, che prevede quattro appuntamenti dedicati al cinema polacco con proiezioni, incontri con ospiti e aperitivi.

Giunta ormai alla quarta edizione, la rassegna comprende cinque film selezionati dalla cinematografia prodotta in Polonia e scelti per comprendere il più ampio ventaglio di stili, arrivando a una proiezione per bambini prevista lunedì 8 dicembre.

Tutti gli appuntamenti saranno anticipati alle ore 20 da un momento convivale promosso dal ristorante Kowalski.

CALENDARIO

LUNEDI 3 NOVEMBRE “ Imago ” – Olga Chajdas, 2023

” – Olga Chajdas, 2023 LUNEDI 10 NOVEMBRE. “LA NOSTRA TERRA (CHŁOPI)” – DOROTA KOBIELA, HUGH WELCHMAN, 2024 (questa data è in concomitanza con Piacere Polonia)

– DOROTA KOBIELA, HUGH WELCHMAN, 2024 (questa data è in concomitanza con Piacere Polonia) LUNEDI 17 NOVEMBRE “Under the Volcano” – Damian Kocur, 2024

– Damian Kocur, 2024 LUNEDI 24 NOVEMBRE. Fucking Bornholm – Anna Kazejak, 2022

Orari:

Ore 20 Momento Conviviale

Ore 20.45 Proiezione

PROIEZIONE PER I BAMBINI

LUNEDI 8 DICEMBRE Ore 16-18.30: “Lampo. Il cane viaggiatore” – Magdalena Nieć, 2023

TUTTE LE PROIEZIONI AVVERRANNO AL CINEMA NICKELODEON DI VIA DELLA CONSOLAZIONE 5r

Tutti gli incontri inizieranno alle ore 20 con un aperitivo compreso nel prezzo del biglietto sulla terrazza del cineclub e proseguiranno alle 20.45 con la proiezione del film, spesso abbinata a un incontro con ospiti dal vivo o in collegamento.

Giunta alla sua quarta edizione, l’iniziativa è cofinanziata dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia ed è realizzata da Bratanki Centro di educazione e integrazione sociale, in collaborazione con Consolato Generale della Repubblica di Polonia di Milano, Istituto Polacco di Roma, Dipartimento di Lingue e culture moderne dell’Università degli Studi di Genova, Nickelodeon, Europa Cinemas, ACEC Liguria e Kinokowalski.