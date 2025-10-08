Nuova Flotilla intercettata da Israele, il Calp chiama a manifestare in piazza Caricamento

Genova. Le nove imbarcazioni appartenenti alla ‘nuova’ Flotilla diretta a Gaza sono state tutte intercettate dalle forze israeliane. Il tracker della spedizione non mente. Per questo il Calp ha annunciato per oggi alle 18 un concentramento sotto lo slogan ‘Hanno bloccato la Flottilla, blocchiamo tutto’.

L’appuntamento è in piazza Caricamento.

Intanto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, ha dichiarato su X: “L’ambasciata e il consolato d’Italia a Tel Aviv stanno seguendo fin dall’alba il blocco della nuova Flotilla da parte della marina israeliana: sono una decina gli italiani fermati. A loro verrà prestata tutta l’assistenza consolare necessaria con la richiesta al governo israeliano di garantire il rispetto dei diritti individuali fino al momento dell’espulsione. Al lavoro anche l’Unità di crisi della Farnesina”.

“A bordo della missione intercettata da Israele ci sono 9 italiani. Di questi in sei erano sulla Conscience”. Ha spiegato il coordinatore della Freedom FlotillaItalia, Zaher Darwish.

L’intercettazione delle barche segue quella avvenuta la settimana scorsa su cui erano a bordo anche due attivisti genovesi.