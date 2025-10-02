  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Giustizia

“Non serve alla giustizia”, a Genova magistrati e politici discutono della riforma Nordio

Lunedì 6 presentazione del congresso dei magistrati di Area con le parlamentari Serracchiani e D'Orso e il presidente dell'Anm Parodi

tribunale di genova palazzo giustizia genova

Genova. Si aprirà il 6 ottobre una settimana di incontri ed eventi sui diritti e il sistema giustizia che si concluderà nel weekend con il congresso di Area Democratica per la giustizia, l’associazione che riunisce le toghe progressite. Riforma della giustizia, carceri, lavoro e poi guerra ed infanzia: sono solo alcuni dei temi attorno ai quali si svilupperà la riflessione.

Si parte lunedì 6 ottobre. Il Salone di rappresentanza del Comune di Genova ospiterà la presentazione del congresso: un’occasione anche per diffondere i risultati di un sondaggio sulla giustizia commissionato da Area. Alle 17, subito dopo la presentazione, è previsto il dibattito “La riforma Nordio: una riforma della magistratura che non serve alla giustizia”. Partecipano, tra gli altri: le parlamentari Debora Serracchiani e Valentina D’Orso, il vicesindaco di Genova Alessandro Terrile e il presidente dell’Anm Cesare Parodi.

Tra gli eventi in programma dal giorno successivo, e che si svolgeranno per tutta la settimana, l’8 ottobre il dibattito sul conflitto in corso “La guerra, la giustizia, la pace. Cosa ci insegna Gaza” a cui partecipano tra gli altri Stefano Dominelli, professore associato di Diritto Internazionale all’Università di Genova e Mario Marazziti, saggista ed editorialista, Comunità di Sant’Egidio.

Il 9 ottobre al Palazzo di Giustizia di Genova “Al centesimo catenaccio: il sovraffollamento nelle carceri”, la maratona oratoria sulle condizioni degli istituti di pena in Italia. Venerdì 10, alle 12, “Le parole e il potere: la strumentalizzazione politica della vicenda Bibbiano”: Marco Preve intervista illeader di Italia Viva Matteo Renzi.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.