Nervi, rivoluzione della sosta in via del Commercio: nuovi posti moto, merci e razionalizzazione degli stalli

Genova. Con un centinaio di nuovi posti dedicati alle moto e l’introduzione di una serie di stalli invece dedicati ai merci, l’amministrazione comunale avvia una piccola rivoluzione della sosta in via del Commercio, trafficata arteria di Nervi. Le modifiche arrivano dopo una serie di sopralluoghi sul posto, pensati per trovare una razionalizzazione della sosta della strada, e che nei prossimi giorni diventerà realtà.

Le modifiche saranno introdotte nel tratto compreso tra via Belsito e Via Molini di Nervi. Il provvedimento risponde anche alla necessità di porre fine alla sosta promiscua tra moto, auto e autocarri che “generava disordine e riduceva l’efficienza nell’utilizzo degli spazi”, come si legge nel testo dell’ordinanza.

La novità principale introdotta dall’ordinanza è quindi la specializzazione e l’istituzione di nuovi settori di sosta per separare chiaramente le aree destinate alle diverse tipologie di veicoli, mentre rimangono confermati gli stalli riservati ai possessori di contrassegno disabili. Sarà vera svolta? A nerviesi, ora, l’ardua sentenza

Le novità in direzione cimitero di Nervi

Sul lato destro della strada, per i veicoli in direzione del Cimitero di Nervi, sono stati introdotti nuovi settori di sosta riservati a motocicli e ciclomotori con disposizione a pettine. Tali aree sono state istituite in punti strategici, come immediatamente prima degli attraversamenti pedonali e all’altezza dei civici 7, 13 e 27 rosso. Inoltre, è stato istituito un nuovo settore di sosta con disposizione longitudinale specifico per autovetture, autocarri e quadricicli nel tratto tra il civico 35 e l’intersezione con via Molini di Nervi. Nelle restanti aree non altrimenti disciplinate, sarà istituita la sosta longitudinale per autovetture e quadricicli. Vengono mantenuti e aggiornati anche gli spazi per il carico e scarico merci.

Le novità in direzione via Pagano

Analogamente, sul lato destro della strada, per i veicoli diretti verso via B. Pagano sono stati istituiti nuovi settori di sosta a pettine per motocicli e ciclomotori, localizzati prima degli attraversamenti pedonali tracciati e all’altezza del civico 44 rosso. È stato inoltre introdotto un nuovo settore di sosta con disposizione longitudinale, riservato ad autovetture, autocarri e quadricicli, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Molini di Nervi e il civico 116. Anche in questa direzione, le restanti aree non specificamente disciplinate saranno dedicate alla sosta longitudinale per autovetture e quadricicli.